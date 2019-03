El Parlament presenta un còmic com a "eina divulgativa" per donar a conèixer la seva activitat

Publicado 4/3/2019 13:35:36 CET

Els autors van assistir un dia al ple per poder viure de primera mà el seu funcionament

PALMA DE MALLORCA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha presentat aquest dilluns un còmic d'unes trenta pàgines com a "eina divulgativa" per donar a conèixer el funcionament i l'activitat de la Càmera davant la població, que ha estat elaborat per artistes de cada Illa per representar "la sensibilitat i les formes d'expressió diferents" que siguin "coherents amb la pluralitat del Parlament".

Així ho ha anunciat en roda de premsa el president de la Càmera, Baltasar Picornell, juntament amb alguns autors, i on ha explicat que aquests van assistir un dia al ple per poder viure de primera mà el seu funcionament i d'aquesta forma "poder-ho plasmar".

La iniciativa continua l'objectiu del Parlament de "ser més accessibles" i, en aquest sentit, "proporcionar mitjans per aconseguir-ho". "És molt important arribar a la població i explicar com funciona el Parlament i més encara si és d'una forma lúdica i entretinguda", ha assegurat Picornell.

Per la seva banda, els autors han declarat que cadascun ha aportat la mirada de la seva Illa i han explicat que el resultat ha estat un "còmic col·lectiu" amb intenció de "mirar al públic" i explicar-li aquest organisme que, en ocasions, "no es té ni idea de com va".