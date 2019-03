El Parlament rebutja admetre a tràmit una iniciativa d'USO per regularitzar la situació de funcionaris interins

Publicado 4/3/2019 17:33:06 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Març (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlament ha rebutjat admetre a tràmit una iniciativa legislativa popular (ILP) presentada pel sindicat USO, amb la qual es demanava tramitar una llei per dur a terme un concurs extraordinari de mèrits per regularitzar la situació dels empleats públics interins i indefinits no fixos de llarga durada de diferents administracions públiques de Balears.

Així ho ha anunciat l'organització sindical després que el Parlament l'hi comuniqués formalment dijous passat. La Mesa va decidir no admetre la ILP a tràmit per considerar que contenia "preceptes contraris a la legislació bàsica estatal".

En concret, la Mesa ha al·ludit a la Llei Orgànica d'Educació, l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de Salut i l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, segons consta en la resposta.

USO estimava que aplicar el concurs de mèrits en els processos extraordinaris de consolidació d'ocupació pública podria afectar a 16.000 treballadors públics. Si la ILP s'hagués admès a tràmit, el sindicat hauria tingut un termini màxim de quatre mesos per recollir, almenys, 7.500 signatures per iniciar la tramitació parlamentària.

EL SINDICAT CRITICA QUE S'IMPEDEIX RECTIFICAR LA PROPOSTA

El sindicat ha lamentat la no admissió, ja que considera que suposa perdre "una gran oportunitat per obrir, per al conjunt de les administracions públiques de Balears, un debat sobre com afrontar els processos d'estabilització del personal temporal i la valoració de l'experiència dels empleats públics interins i indefinits no fixos de llarga durada".

L'organització sindical ha criticat també que la llei que regula les ILP a Balears, que va ser modificada en 2018, "manté un tràmit d'admissió previ excessivament rígid i poc participatiu que impedeix la rectificació de la proposta amb la greu sanció de no poder presentar una altra proposta fins a la següent legislatura".

"Amb la decisió de declarar la no admissió per la Mesa es bloqueja aquest mecanisme de participació, atès que implica que la ILP no s'elevarà al Govern per a la presa en consideració, no s'iniciarà el tràmit per a la recollida de signatures i no s'iniciarà el debat en seu parlamentària", han protestat des d'USO.