El Parlament rebutja algunes expressions de Valtonyc que segons el PP "contribueixen a fomentar el discurs de l'odi"

Publicado 27/2/2019 16:46:28 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Febr. (EUROPA PRESS) -

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Genrrales del Parlament ha aprovat aquest dimecres una Proposició No de Llei (PNL), presentada pel PP, amb vuit vots a favor --PP, PSIB i El Pi-- i quatre en contra --Podem, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca-- en la qual es rebutgen algunes de les expressions del cantant Valtonyc utilitzades les seves lletres i que, segons el diputat 'popular' Juan Manuel Lafuente, "contribueixen a fomentar el discurs de l'odi".

En aquest sentit, s'ha aprovat que la Cambra balear manifesta "la seva més absolut rebuig" a les expressions de Valtonyc que van tenir lloc en el transcurs d'una actuació "en la qual va animar a atemptar contra agents de la Guàrdia Civil i dels Fiscals, ja que no poden tenir cabuda en un estat democràtic" i, amb una esmena del PSIB, s'ha afegit que "tampoc puguin tenir-la xenòfobes, homòfobes, misògines i unes altres que atemptin als drets fonamentals".

Lafuente ha recordat que van presentar la PNL al maig però que, no obstant això, encara és "oportú el debat" perquè, al seu semblar, "el discurs de l'odi i la llibertat d'expressió" estan "més vius que mai".

La diputada de MÉS per Menorca Patricia Font ha replicat que el discurs de l'odi "defensa a les minories" i ha afegit que, en aquest sentit, "li sembla que ni la corona, ni la Policia, ni els polítics estan dins d'ella".

El diputat 'popular' ha apuntat que "el problema està en els límits i a fixar línies vermelles" i ha considerat que "no existeixen els drets il·limitats a insultar, humiliar o incitar a la violència", per la qual cosa ha sostingut que "cap dret fonamental és absolut".

Per la seva banda, la diputada del Pi Maria Antònia Sureda ha defensat que, en la mateixa línia que Lafuente, "han de marcar-se límits", encara que ha apuntat que és un "tema delicat" sobre "el qual ja s'ha debatut molt".

Així mateix, el diputat de MÉS per Mallorca Gabriel Barceló ha reconegut que "no li agraden les expressions de Valtonyc, no les comparteix" encara que entén que "s'han fet dins d'un àmbit de creació artística" i que, per tant, "la sentència del Tribunal és desproporcionada". "La gent l'hi pensarà dues vegades abans de parlar", ha apuntat Font, en aquest sentit.

El diputat de Podem David Martinez ha compartit que la sentència és "desproporcionada" que "vulnera la llibertat d'expressió i limitació artística" i, així mateix, ha afegit que "es va reconèixer al cantant com si fos un artista de primer nivell quan era local, era irreal la repercussió i no ha estat quantificada".

D'altra banda, el segon punt que s'ha aprovat és que el Parlament mostra el seu suport a la tasca que desenvolupen les institucions de l'Estat i, especialment, la Fiscalia i la Guàrdia Civil per acabar "definitivament" amb el terrorisme.

En aquest sentit, Font ha considerat que "s'ha jugat tant en terrorisme" que al final el concepte "s'ha buidat de contingut" i, a més, ha sostingut que és "preocupant" la velocitat a la qual, a la seva semblar, "retrocedeix la societat".

La diputada del PSIB, Sílvia Limones, per la seva banda, ha declarat que partint del text, la PNL els sembla "inadequada" i "poc estètica" i ha explicat que "dedica dos paràgrafs a parlar d'ETA, quan no té res a veure" i "està fora de lloc. Sureda també ha dit que el PP "no ha estat correcte" amb l'ús del terrorisme.

RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

D'altra banda, aquesta Comissió ha aprovat una altra PNL, presentada pel PI, relativa a derogació del límit d'endeutament de la Llei 27/2013 --de 27 de desembre-- sobre racionalització i sostenibilitat de l'administració local amb vuit vots a favor del PI, Podem, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i el PSIB i quatre abstencions dels 'populars'.

El Parlament ha aprovat instar al nou Govern a impulsar "immediatament", un termini no superior a dos mesos, "la derogació del límit d'endeutament previst en aquesta Llei.

La iniciativa ha estat defensada per Sureda i el 'popular' Lafuente ha presentat una esmena, que no ha estat acceptada. Al torn de fixació de posicions han intervingut el diputat de Podem, Aitor Morràs i del PSIB, Andreu Alcover, a part de Barceló, Font de MÉS per Mallorca i Menorca, respectivament.