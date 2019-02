El Parlament rebutja els posicionaments polítics que propugnin l'eliminació de mesures de protecció de les dones

Publicado 5/2/2019 15:05:56 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprovat aquest dimarts una Proposició No de Llei (PNL) presentada pel PSIB en la qual es rebutgen els posicionaments polítics que propugnin l'eliminació de mesures de protecció de les dones, entre altres qüestions.

La diputada socialista Silvia Cano ha proposat que el Parlament insti l'Executiu central i autonòmic a reforçar i seguir posant en valor les mesures contingudes en el Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere i en el Pacte Social contra les Violències Masclistes.

Segons ha assenyalat, l'objectiu és "combatre el terrorisme masclista, el problema més greu que sofreix actualment la societat espanyola i de Balears, que té el seu brou de cultiu en una cultura i una educació profundament antidemocràtica que parteix de la idea de la superioritat de l'home sobre la dona".

A continuació, ha proposat que la Càmera balear manifesti el seu rebuig a totes les manifestacions de violència de gènere i reafirmi el seu compromís amb les víctimes i la tolerància zero amb els maltractadors.

També ha defensat que el Parlament mostri el seu rebuig a qualsevol posicionament polític que propugni l'eliminació o minoració de mesures de protecció de les dones enfront de la violència masclista; així com a qualsevol acord amb formacions que defensin aquestes idees.

Finalment, la PNL insta la Càmera balear a comprometre's a impulsar l'aplicació de la Llei de mesures de protecció integral contra la violència de gènere i la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat d'homes i dones en coordinació amb tots els poders públics; i a seguir reforçant l'Institut Balear de la Dóna.

Tots aquests punts han estat aprovats per unanimitat, a excepció del punt relatiu al rebuig de l'adopció de qualsevol acord amb formacions que plantegin la supressió de mesures de protecció de les dones, que ha estat aprovada amb 53 vots a favor i dues abstencions per part de Cs.

"UNA INICIATIVA NECESSÀRIA"

Per la seva banda, Laura Camargo, de Podem, ha assenyalat que es tracta d'una iniciativa "molt necessària" en un moment "crític" i un "crit en contra de la possibilitat que totes aquestes mesures i els drets conquistats en tants anys de lluita, puguin ser retallats i puguin desaparèixer en un moment polític de pactes entre les dretes i la ultradreta".

"L'amenaça de fer-nos retrocedir en drets a les dones no anys sinó segles s'ha fet real amb l'aliança de la hidra de tres caps que ara governa a terres andaluses", ha afegit.

Agustina Vilaret, de MÉS per Mallorca, ha argumentat que "legalment s'ha avançat en polítiques contra la violència de gènere" ja que "d'un assumpte privat s'ha passat a una qüestió d'Estat i és un gran pas".

No obstant això, ha lamentat que Balears sigui la segona comunitat en nombre de víctimes per violència de gènere, així com l'aparició de "polítiques que volen la destrucció de tota l'estructura de prevenció i atenció a les dones".

"VEUS DISCORDANTS"

Patricia Font, de MÉS per Menorca, ha confessat sentir-se "trista per la involució" que suposa que "el consens absolut que existia al Parlament s'hagi vist alterat per veus discordants".

"L'argúcia de la mentida sense argumentació és el 'late-motiv' d'alguna força política que anteposa el poder a la lluita per la igualtat", ha lamentat.

Olga Ballester, de Cs, ha assenyalat que si hi ha moments que en política s'han de recordar són aquells en què "tots els grups han treballat junts per arribar a un gran Pacte d'Estat" i, segons ha recordat, això va ser el que va passar el 28 de setembre de 2017 on "gairebé tots van ser capaços d'arribar a un gran acord i votar sí a un gran pacte contra la violència de gènere".

Montse Seijas, del Grup Mixt, ha defensat que es tracta d'una PNL "profundament democràtica i valenta que li diu a la societat que les dones no van a fer un pas cap a enrere li malgrat qui li pesi i facin els anuncis de propaganda que facin".

"DEBAT LAMENTABLE"

Sandra Fernández, del PP, ha titllat de "lamentable el debat que han plantejat mentint i barrejant temes que res tenen a veure amb la lluita contra la violència de gènere".

"La suposada premissa en la qual fan partir aquesta PNL és falsa, no hi ha res en el pacte de govern d'Andalusia ni en cap que hagi signat el PP que atempti contra la dona, és fals, no existeix aquesta amenaça perquè des del PP no anem a signar cap pacte que suposi la reculada dels drets de la dona", ha afegit.

Maria Antònia Sureda, del PI, ha destacat rebutjar "qualsevol forma de violència masclista i els fonaments socials que la sostenen" i s'ha compromès a implicar-se "de forma activa en la construcció d'un espai lliure de violència masclista".