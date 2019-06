La pensió mitjana a Balears aconsegueix al juny els 917 euros i augmenta un 5,6%

Publicado 25/6/2019 10:32:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La pensió mitjana a Balears ha aconseguint al juny els 917,87 euros i ha augmentat un 5,6 per cent respecte al mateix mes de l'any anterior, amb un total de 191.527, segons dades publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

Així, s'han repartit 123.590 pensions per jubilació amb una pensió mitjana de 1.049,36 euros, seguit de les 17.074 pensions per incapacitat permanent amb una pensió mitjana de 898,34 euros al juny.

D'aquesta forma, les pensions a Balears representen el 2,0 per cent del total nacional i s'han augmentat un 1,7 per cent en relació amb l'1 de juny de 2018.

DADES NACIONALS

A nivell nacional, la Seguretat Social va destinar en el present mes de juny la xifra rècord de 9.644,3 milions d'euros al pagament de les pensions contributives, un 7 per cent més que en el mateix mes de 2018.

El creixement de la despesa al juny se situa en el 5,1 per cent en termes homogenis, és a dir, tenint en compte la revaloració definitiva de les pensions en 2018 (es va aprovar al juliol i es va aplicar amb caràcter retroactiu a el 1 de gener).

La major part dels 9.644 milions d'euros destinats a pagar la nòmina de les pensions al juny va ser a parar a les pensions de jubilació, amb 6.862,9 milions d'euros (+7%), seguides de les pensions de viduïtat, a les quals es van dedicar 1.681,3 milions d'euros (+8,8%).

Al pagament de les pensions d'incapacitat permanent es van destinar al juny 937,7 milions d'euros (+4,6%), les d'orfandat van suposar 137,7 milions d'euros (+5,1%) i les pensions en favor de familiars van totalitzar 24,5 milions d'euros (+8%).

D'aquesta forma, el nombre de pensions va avançar al juny un 1,2 per cent respecte al mateix mes de 2018, fins el 9.733.234 pensions, nou rècord del sistema. Encara que la taxa de creixement interanual del nombre de pensions no és de les més altes dins en la sèrie històrica de l'última dècada, amb ella ja s'acumulen 41 mesos consecutius de creixements superiors a l'1 per cent.