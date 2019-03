Pericay assegura que Armengol compareix "tarda" per explicar el REB i critica que aquest "difereixi poc" de l'anterior

Publicado 4/3/2019 11:50:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Cs en el Parlament, Xavier Pericay, ha assegurat aquest dilluns que la presidenta del Govern, Francina Armengol, compareixerà "tard" per explicar el nou Règim Especial de Balears (REB) en el ple del Parlament del dimarts i ha criticat que aquest "difereixi poc" de l'anterior.

"Tenim un REB que difereix poquíssim del de fa uns anys perquè no modifica pràcticament res, a més de la qüestió del transport del 75 per cent de descompte, no hi ha cap altra concreció que ens permeti parlar d'un nou REB", ha explicat en roda de premsa.

Així mateix, ha criticat que Armengol no hagi comparegut en tota la legislatura per explicar el REB i ha assegurat que la presidenta de l'Executiu autonòmic "s'ha limitat a fer-se fotos amb la societat civil".

D'aquesta manera, ha detallat que des de Cs aprofitaran la compareixença per preguntar a la presidenta "com s'ha arribat fins a aquí", quan Armengol "va anunciar al debat de política general que Balears tindria un REB al setembre".

ORDRE DE DESALLOTJAMENT

Per la seva banda, la diputada de Cs Olga Ballester ha transmès tot el seu suport a les 11 famílies de Portocolom que seran desallotjades dels seus habitatges dimecres que ve "sense comptar amb una casa alternativa". "Són famílies que viuen des de 1947 allà, el Govern els deia que s'anava a solucionar i tot ha acabat amb una ordre de desallotjament", ha lamentat.

Referent a això, ha subratllat que es tracta d'una situació molt greu" perquè, a més, aquests habitatges "quedaran tancats i buits" quan "existeixen mecanismes legals i jurídics perquè aquest moment es pugui allargar".

Per això, ha explicat que en el ple del dimarts Cs preguntarà a Armengol si "existeix voluntat política per part del Govern per trobar una alternativa que permeti seguir a les seves cases a aquestes 11 famílies".