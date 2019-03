Pericay assegura que Bauzá no tindrà "cap relació" amb Balears per "una qüestió de coherència"

Publicado 4/3/2019 11:48:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Cs en el Parlament, Xavier Pericay, ha assegurat aquest dilluns que l'expresident del Govern balear José Ramón Bauzá "no tindrà cap relació amb Balears" per "una qüestió de coherència" i ha assenyalat que si això fos així, es plantejaria dimitir.

"Jo mantindré aquesta postura, quan jo no pugui mantenir aquesta postura per alguna raó i no pugui ser coherent amb el que penso evidentment jo sobro", ha explicat en declaracions als mitjans de comunicació.

En aquesta línia, ha apuntat que existeix la possibilitat que Bauzá "col·labori amb el partit o tingui una relació amb el mateix" encara que, segons ha insistit, aquest no tindrà "cap relació amb Balears".

"No ho prenguin com cap amenaça i xantatge, jo he estat mantenint tota la legislatura que Bauzá era cosa del passat, que no era present en aquesta CCAA i seria absurd que ara això canviés i que tingués alguna relació amb el partit", ha conclòs.