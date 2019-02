Pericay diu que l'aprovació del REB és "una gran estafa" perquè deixa qüestions "en mans i a criteri" del Govern

Publicado 25/2/2019 12:13:21 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Febr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Cs Balears en el Parlament, Xavier Pericay, ha considerat aquest dilluns que l'aprovació del Règim Especial per a Balears (REB) --en el Consell de Ministres del divendres-- és "una gran estafa" perquè, a la seva semblar, la presidenta del Govern, Francina Armengol, "ven qüestions per aconseguides" quan en realitat "estan plantejades a l'Executiu central i les deixa en les seves mans i al seu criteri" per decidir sobre elles.

En roda de premsa, Pericay ha detallat que, en aquest sentit, el text del REB "hi abunden els verbs 'promourà', 'fomentarà' i 'afavorirà', entre d'altres, i sense concrecions més enllà del tema del transport, del 75 per cent i de les bonificacions de mercaderies" i ha afegit que, al seu judici, l'aprovació ha estat una "aixecada de camisa" per part d'Armengol que "simplement, necessitava aprovar-ho per poder dir que ho tenia".