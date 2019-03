Pericay té la "certesa" que Bauzá "no tindrà res a veure amb la política a Balears"

Publicado 6/3/2019 16:34:47 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Cs en el Parlament, Xavier Pericay, ha assegurat aquest dimecres que "té la certesa" que l'expresident del Govern balear José Ramón Bauzá "no tindrà res a veure amb la política a Balears", perquè així l'hi ha "garantit" el líder nacional de Cs, Albert Rivera.

En declaracions als mitjans de comunicació després de la Junta de Portaveus del Parlament, Pericay ha detallat que va transmetre a Rivera "la seva visió" del que "podia succeir" amb la incorporació de Bauzá a les files de la formació taronja.

"No anirà a llistes, no tindrà càrrecs orgànics a Balears i no serà nomenat candidat a l'alcaldia de Palma", ha incidit Pericay, qui ha afegit que Bauzá "no era la persona idònia" per incorporar-se a la seva formació a Balears.

A més, ha reiterat que "en cap moment" se li va dir res en relació a la possible incorporació de l'expresident balear a la formació taronja i ha insistit que Rivera "li ha garantit" que Bauzá no tindrà relació amb Balears.

Finalment, Pericay ha destacat que "tot han estat elogis i satisfaccions" en relació al fitxatge de l'exsocialista Joan Mesquida per part de Cs.