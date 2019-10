El PI creu que el Govern hauria d'haver informat a tots els partits sobre l'estratègia davant la fallida de Thomas Cook

Publicado 7/10/2019 11:51:38 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PI en el Parlament, Jaume Font, ha manifestat aquest dilluns que els hagués "agradat" que el Govern informés a tots els grups polítics sobre l'estratègia enfront de la fallida de Thomas Cook, ja fora en el Parlament o mitjançant una reunió en la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, "abans d'avançar segons quines qüestions".

"Si no, després passen aquestes coses, com MÉS que forma part del Govern i surt dient que no hi està d'acord", ha lamentat Font, que ha demanat "responsabilitat" a tots els partits "davant una situació que està afectant moltíssima gent".

Font ha recalcat que estan en un "moment clau" i que mentre hi ha "molta ximpleria política perquè es convoquen eleccions cada mig any", els balears "necessiten tancar el seu dia a dia".

D'altra banda, amb relació al sostre de despesa autonòmica, Font ha expressat la seva preocupació per la situació econòmica de Balears i ha demanat "transparència" al Govern. També ha criticat la tardança en la reforma del sistema de finançament. "Si en aquesta campanya tornen a parlar de que si governen tindrem nou sistema de finançament, és de mentiders", ha protestat.