El PI, PP i Cs presenten un escrit per demanar a Armengol l'avantprojecte de mesures fiscals vinculades al REB

Publicado 13/3/2019 14:56:05 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Març (EUROPA PRESS) -

Els grups parlamentaris El PI, PP i Cs han presentat aquest dimecres un escrit al Parlament instant la Mesa que reclami a la presidenta del Govern, Francina Armengol, a lliurar l'avantprojecte de mesures fiscals vinculades al Règim Especial per a Balears (REB), ja que, segons el portaveu de Cs en la Càmera balear, Xavier Pericay, "es va comprometre a enviar-ho" i "teòricament fet està, perquè ho va llegir durant la compareixença", referint-se a la seva intervenció en el ple de la passada setmana.

En declaracions als mitjans després de la Junta de Portaveus, Pericay ha ironitzat que "li sembla bé que ho hagi utilitzat com un esquer electoral", però que "no pot ser que s'estigui en desigualtat de condicions, amb un material que la resta no té", i la portaveu adjunta del PSIB en el Parlament, Maria José Camps, per la seva banda, ha replicat que el seu partit no té el document i ha defensat que el Govern "ho lliurarà al moment oportú".

En aquest sentit, l'escrit registrat per aquests partits recorda que, com es preveu a l'article 15 del Reglament del Parlament, els diputats tenen la facultat de recaptar les dades, informes i documents que estiguin en poder dels organismes públics dependents de la Comunitat.

"Existeix una mala experiència de coses que no arriben des del Govern, i per això l'oposició estem d'acord perquè es consideri l'entrega de l'avantprojecte una cosa obligada i que, per tant, s'oficialitzi en lloc de demanar-se", ha asseverat.