El PI proposa augmentar la programació pròpia del Teatre Principal amb produccions en català

Publicado 20/5/2019 16:18:45 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Maig (EUROPA PRESS) -

La candidata d'El Pi - Proposta per les Illes (El PI) al Consell de Mallorca, Xisca Mora, ha proposat aquest dilluns augmentar la programació pròpia del Teatre Principal apostant per "més produccions en català" i per donar "més espai" a companyies teatrals de petit format de les Illes.

Així ho ha anunciat Mora en un acte celebrat davant el Principal en el qual la formació regionalista ha presentat les propostes polítiques d'El PI en matèria cultural de cara als comicis del 26 de maig.

En aquest sentit, la candidata d'El PI al Consell ha plantejat convertir el Centre Cultural de la Misericòrdia en un centre "de referència" a Mallorca.

"S'han d'aprofitar més aquest tipus d'espais que hi ha a Palma i que estan en desús per organitzar exposicions, esdeveniments, trobades artístiques i tertúlies del sector", ha considerat, a la vegada que ha destacat el "talent" dels creadors de Mallorca.

Per la seva banda, la número 2 d'El PI a l'Ajuntament de Palma, Neus Sánchez, ha sostingut que la Misericòrdia disposa d'espais "idonis" per programar alternatives culturals. "Tenim un cor d'òpera de referència i ho l'hauriem de cuidar més, donant-li una visibilitat més gran i vetllant pels drets laborals dels coristes", ha resolt.