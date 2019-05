El PI reclama que Menorca pugui gestionar directament els ports de Maó, Fornells i Ciutadella

Publicado 8/5/2019 18:22:32 CET

MENORCA, 8 Maig (EUROPAPRESS) -

El PI reclamarà la gestió per part del Consell Insular de Menorca dels ports de Maó, Fornells i Ciutadella, tal com ha manifestat aquest dimecres el candidat de la formació al Parlament, Jaume Font.

Font ha estat acompanyat per la representant menorquina en la llista del Parlament, Marisa Paredes, i el candidat a l'administració insular, Miquel Ponsetí, qui ha apuntat que "és importantíssim que la gestió de tots els ports menorquins passada al Consell de Menorca, que coneix d'a prop quins són els seus problemes i com treure profit".

Ponsetí ha afegit que la seva formació també pretén que es permeti l'amarrament de creuers en el port de Ciutadella i trobar una solució per a l'arribada de creuers en el port de Maó.

El partit també sol·licitarà al Govern que transfereixi a Menorca les competències de medi ambient i de recursos hídrics ja que, en paraules de Ponsetí, "ho necessitem per donar agilitat i aprovar informes que passen mesos encallats".

Entre les propostes d'El PI està també la diversificació d'energies renovables i l'estudi de l'aprofitament de la biomassa, així com recolzar al camp de Menorca introduint nous cultius si és necessari i permetent la realització d'activitats complementàries.

En relació a la connectivitat aèria, el PI defensa la creació d'una tarifa plana per als vols interinsulares "vist que el 75 per cent de resident no ha estat suficient, ja que els preus han pujat".

La candidata menorquina al Parlament ha reivindicat que "l'ecotaxa torni a les tarifes inicials" i que els diners recaptats vagi en un 50 per cent a Menorca.

Finalment, Font ha assegurat que El PI Balears "no pactarà amb cap partit que vulgui pujar impostos".