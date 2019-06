El PI s'abstindrà a la investidura d'Armengol si accepta arribar a un "gran pacte social i empresarial"

Publicado 27/6/2019 16:31:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PI al Parlament, Jaume Font, ha anunciat que s'abstindrà a la votació per a la investidura de la candidata a la presidència, Francina Armengol, si accepta arribar a un "gran pacte social i empresarial" que permeti "afrontar el futur de Balears".

Durant la seva intervenció, Font ha censurat que Armengol en el seu discurs d'aquest dimecres "va dibuixar unes Balears que no existeixen". "Tinc la sensació de que fa 20 anys que repetim els mateixos diagnòstics, les mateixes promeses i les mateixes receptes", ha lamentat.

"No ens volem donar compte que les Balears de 2019 no són les mateixes que les de fa 20 anys, aquesta comunitat és molt diferent; per a començar som unes 370.000 persones més", ha remarcat.

Davant això, ha dit que "en l'actualitat es genera menys riquesa per habitant que abans de la crisi i, a més, es reparteix pitjor".

Entre altres assumptes, ha esmentat diferents qüestions com el REB, l'augment de la pobresa, la sostenibilitat o el conveni d'hostaleria.

Per això, li ha proposat a Armengol "un gran pacte social i empresarial" per a aconseguir "un vot de confiança" del seu grup. "Una abstenció a la seva investidura", ha dit.