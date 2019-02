El PI titlla d'"insuficient" el REB

Publicado 22/2/2019 17:03:46 CET

El PI ha considerat aquest divendres que el Règim Especial de Balears (REB) és "un pas", si bé encara és "insuficient per a les necessitats" de la comunitat.

En un comunicat, el portaveu del PI, Jaume Font, ha declarat que hi ha hagut molt esforç per després aconseguir un acord "molt pobre que dependrà de la voluntat d'un altre Govern central per completar-lo, incloses totes les mesures fiscals".

Font ha admès que no estan satisfets ni contents amb "aquest pròleg del REB" perquè, segons la seva opinió, la comunitat continua "lluny d'apropar-se a una igualtat de tracte amb la resta d'Espanya". Les ajudes al transport de mercaderies estan excloses del decret llei i era una qüestió molt important per a totes les illes.

Segons ha declarat, les mesures incloses en el REB aprovat per decret llei únicament milloren qüestions que ja estan en vigor, com el 75 per cent de descompte de resident.

No obstant això, El PI ha valorat que s'augmenti la capacitat de negociar amb l'Estat si Balears no arriba a la mitjana d'inversió. "Si hi ha incompliment, la nostra capacitat de defensar-nos i pledejar amb l'Estat és major", ha declarat.

"Malgrat aquest sistema d'aprovació del REB in extremis i en dos temps, que té com a objectiu que el retard en la tramitació del projecte afecti electoralment el mínim possible al PSIB i a Armengol, El PI considera important que aquest procés hagi incrementat la conscienciació social de la societat balear en la necessitat de compensar els costos de la insularitat. Una conscienciació que, desgraciadament, encara no tenen en Madrid", conclou la formació.