El PIB balear augmenta un 2,2% en el primer trimestre de 2019

Publicado 2/7/2019 13:23:16 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general d'Ocupació i Economia en funcions, Llorenç Pou, ha presentat aquest dimarts les dades de conjuntura econòmica de Balears que reflecteixen que "segueix el fort creixement" amb un augment del PIB del 2,2 per cent en el primer trimestre de 2019.

En roda de premsa, Pou ha explicat que aquesta xifra confirma "la senda positiva de creixement", malgrat el context internacional "menys expansiu". Davant això, ha dit que "per cinquè any consecutiu" les previsions de creixement se situen per sobre de la taxa de llarg termini de l'economia balear, del dos per cent".