Pimeco i Afedeco acusen a Cort de difondre informació "falsa" sobre la venda ambulant a Palma

Publicado 5/3/2019 20:00:32 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Les patronals Afedeco i Pimeco han titllat de "falses" les dades publicades aquest dilluns per l'Ajuntament de Palma, que afirmen que més de la meitat dels comerciants de Palma --un 54 per cent-- opina que la venda ambulant il·legal els afecta "poc o gens".

Segons han informat les patronals les dades publicades per Cort "no s'ajusten a la realitat, i a sobre tenen clars interessos electoralistes" i han anunciat que es comprometen al fet que, en el termini de 15 dies, es realitzin unes enquestes per contrastar les dades facilitades pel Consistori i "comprovar si es correspon amb les opinions que anem rebent dia a dia" per part dels comerciants que representen.

Les dues entitats han expressat la "falta de serietat" en la realització de l'enquesta i han plantejat diverses qüestions que qüestionen la veracitat de les dades com 'Per què no l'han encarregat a una empresa especialitzada?' o 'Per què realitzen una enquesta en temporada baixa, quan els 'manters' estan gaudint de les seves vacances als seus països d'origen?'. A més, exigeixen a Cort saber a quins comerciants se'ls ha realitzat l'enquesta perquè no entenen com a una setmana de la publicació de l'enquesta havia realitzades prop de 200 i "només una setmana es van fer 200 enquestes més".

El president d'Afedeco, Toni Gayà, ha comentat que la regidora de Seguretat Ciutadana, Angelica Pastor, "ha volgut marcar-se un gol a dos mesos de les eleccions però s'ha topat amb un sector que està fart que li prenguin el pel".

El vicepresident de Pimeco, Antoni Rivera, ha apuntat que "hi ha carrers on no s'ha realitzat l'enquesta, com Antoni Maura, els voltants de la catedral o la Plaça Major".

L'enquesta ha estat realitzada pel Consistori a 460 comerços per valorar el treball policial durant la temporada d'estiu de 2018 i en ella també s'afirma que el 69 per cent dels establiments comercials de Palma creuen que la venda ambulant il·legal s'ha mantingut o ha baixat respecte a l'any anterior.

Les dues patronals coincideixen que el que més ha indignat el sector del comerç és que "tant la inseguretat com la venda ambulant són dos problemes molt greus" i que aquestes dades s'han fet en precampanya.