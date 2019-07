Pimem alerta que les pimes tenen "majors dificultats" per implantar el control de registre de jornada laboral

Publicado 15/7/2019 16:11:52 CET

Proposen un "capitalisme inclusiu" perquè totes les empreses competeixin en "igualtat d'oportunitats"

PALMA DE MALLORCA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El president de Pimem, Jordi Mora, ha alertat aquest dilluns que les petites i mitjanes empreses (Pimes) tenen "majors dificultats" per implantar el control del registre de jornada laboral dels seus treballadors, ja que alguns 'programaris' costen uns 100 euros anuals i a més uns 15 euros per persona i mes.

En declaracions als mitjans després de la presentació del Pla de lluita contra la precarietat laboral, Mora ha afegit que, a més, hi ha "un altre cost invisible" per a les pimes i és el que té la implantació d'aquest sistema en aquestes empreses.

Així mateix, a grans trets, pel que fa a el Pla de lluita contra la precarietat des de Pimem han brindat el seu "suport" als objectius del Govern, si bé no a la campanya en si, i han apostat per un "capitalisme inclusiu", és a dir, "que totes les empreses competeixin en igualtat d'oportunitats".

"Hi ha moltes empreses que compleixen les normes i les regles, però hi ha unes altres que fan paranys i frau i tenen avantatges competitius. Per tant, recolzem tot el que siguin campanyes d'inspecció i que s'identifiqui a les empreses que no fan les coses bé", ha explicat.