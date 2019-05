El Pla d'Actuació de la Simfònica inclou la construcció de la nova seu de la Fundació

Publicado 10/5/2019 14:58:40 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Maig (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern d'aquest divendres ha informat sobre el Pla d'Actuacions de la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears per a l'any 2019, que conté els diversos programes de temporades i actuacions de la Simfònica entre les quals s'inclou la construcció de la nova seu de la Fundació.

Així ha informat en roda de premsa la consellera de Presidència, Pilar Costa, qui ha concretat que el Pla d'Actuacions, aprovat el passat mes d'abril, preveu una despesa total per 2019 de 7.764.561 euros.

Respecte a la nova seu de l'Orquestra Simfònica Illes Balears, el Govrn està a l'espera d'obtenir tots els permisos i llicències per començar la construcció encara que ha informat que ja es compta amb l'estudi de detall aprovat i amb l'informe favorable de la Comissió de Qualitat de la Façana Marítima de l'Ajuntament de Palma, que ha atorgat per 25 anys més la pròrroga de concessió del solar de Nou Llevant de Palma, on se situarà la seu.

La nova seu té un cost previst de 6.200.000 euros, dels quals 1.000.000 d'euros provindran de l'impost de turisme sostenible, i 2.000.000 d'euros, de FUNDATUR.

TEMPORADA SIMFÒNICA

Així mateix, el Pla per 2019 també inclou la Temporada Simfònica, un cicle d'entre 13 i 15 concerts en l'Auditòrium de Palma en el qual un mínim de 7 es repeteixen en altres llocs de les Balears, com Eivissa, Menorca i Manacor.