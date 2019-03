El Pla d'Igualtat en els sectors agrícola, ramader i pesquer dóna els primers passos

Publicado 8/3/2019 14:16:18 CET

La Direcció general de Ramaderia i Pesca i el Servei de Millora Pesquera i Agrària de Balears (Semilla) tenen previst iniciar, a finals de març, una sèrie de jornades formatives en matèria d'igualtat per al sector pesquer.

Segons ha informat la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca en un comunicat, aquestes sessions són les primeres iniciatives que emanen del Pla d'Igualtat de Gènere en l'agricultura, la ramaderia i la pesca que es va presentar al sector al gener d'aquest any.

Pel que fa l'estructura d'aquestes jornades, en primer lloc una advocada exposarà els drets de la dona en el sector del mar i les eines que hi ha per combatre la seva vulnerabilitat abans situacions de precarietat laboral, mòbing o explotació.

Així mateix, una psicòloga explicarà què s'entén per masclisme, els problemes derivats, com identificar i evitar actituds masclistes i com actuar davant un cas, mentre que, finalment, es parlarà d'apoderament i corresponsabilitat per donar consells sobre com treballar i conviure en igualtat i equitat i què fer per reconèixer el rol que les dones han tingut i tenen en el sector pesquer.

La intenció de la Conselleria és organitzar una jornada a Eivissa, una a Menorca i tres a Mallorca, a Palma, Alcúdia i Cala Rajada. A més, també durant el mes de març, se celebraran reunions amb representants del sector agrícola i ramader per tancar la primera proposta d'accions i de calendari en el marc del Pla d'Igualtat.

Davant l'acord que va generar la proposta en una primera reunió, aquest mes ja s'oferiran dues jornades informatives de sis i vuit hores sobre violències masclistes i identificació de víctimes d'abusos de poder. Aquestes sessions estaran dirigides a professionals de l'administració i de les organitzacions del sector que tenen contacte freqüent amb els treballadors.