El Pla d'Indústria va beneficiar a 350 projectes, 177 d'ells de modernització, en el seu primer any d'execució

Publicado 20/2/2019 14:18:06 CET

La inversió productiva generada ha estat de 26,3 milions d'euros

PALMA DE MALLORCA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pla d'Indústria de Balears (2018-2025) ha beneficiat a un total de 352 projectes empresarials, dels quals 177 van ser de renovació en modernització i equipament, segons ha explicat aquest dimecres el conseller del ram, Iago Negueruela.

En una roda de premsa en la qual ha presentat el balanç del primer any d'execució d'aquest pla, Negueruela ha informat també que la inversió productiva generada ha estat de 26,3 milions d'euros i que de cada euro públic invertit s'han generat 3,2 euros.

Per la seva banda, el director general de Política Industrial, Manuel Porras, ha explicat que el Valor Agregat Brut (VAB) industrial ha crescut un 6,7 per cent des del primer trimestre de 2015 i que en 2018 s'ha acumulat un increment de 470 empreses industrials.

Així mateix, ha explicat que l'ocupació industrial ha augmentat un 2,6 per cent en un any i un 10,2 per cent des de 2015. Suposa el 5,7 per cent del total d'ocupació de la Comunitat.

Respecte a les inversions, s'han executat 6,7 milions d'euros en modernització tecnològica. Així, s'han desenvolupat 177 projectes en aquest àmbit, amb 12,2 milions d'inversió productiva. "Després de molts anys sense inversió en aquest sector, el 2017 es va obrir una línia d'ajudes d'1,3 milions que es va incrementar fins als 5,4 milions en 2018", ha remarcat Porras.

En relació al finançament, s'han executat 1,3 milions d'euros. A iEmprèn --plataforma web amb recursos per emprendre-- s'han fet 444 consultes i 637 assistències. Dins d'aquest apartat també, en la línia de finançament industrial IDI-ISBA s'han presentat 93 expedients que han suposat un 81,9 per cent de la inversió prevista. S'han consumit 8,2 milions de 10 milions disponibles.

Ja dins de l'eix de formació s'han executat 2,7 milions. 130 empreses i 161 alumnes s'han beneficiat de la formació dual industrial. "Després de set anys sense convocatòries s'ha tornat a activar la formació sectorial per a treballadors ocupats", ha dit Porras.

A més, el Pla d'Indústria ha abordat la internacionalització --31 empreses han realitzat accions en aquest sentit amb una inversió de 762.000 euros-- i la clusterització. Sobre això, Porras ha dit que en les "properes setmanes" es formalitzarà el primer clúster nàutic de Balears i que el clúster de moda està "en procés". En 2019, a més, s'ha fet una nova licitació per desenvolupar el clúster d'hàbitat.

Cal remarcar que el pressupost global del pla és de 105 milions d'euros fins el 2025.

CEMEX

D'altra banda, Negueruela ha dit que el projecte de reindustrialització de Lloseta --derivat del canvi de model de Cemex, després de l'anunci del seu expedient de regulació d'ocupació (ERE)-- no està inclòs dins d'aquest pla. "Espero que es puguin presentar en breu els diferents projectes de manera detallada", ha dit.

Sobre el Règim Especial de Balears (REB), el conseller ha dit que "no hi ha novetat" encara que ha dit que espera que "es faci realitat" i que, dins del sector industrial, afectaria de "manera beneficiosa a les empreses per les seves ajudes al transport i la fiscalitat".