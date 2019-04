Una planta fotovoltaica a Son Blanc generarà una tercera part de l'energia que necessita el port

Publicado 3/4/2019 12:46:30 CET

MENORCA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El projecte per a la instal·lació de plaques solars a l'aparcament del port de Son Blanc de Ciutadella ha sortit a exposició pública i, amb aquesta iniciativa, Ports de Balears pretén aconseguir estalviar un 36,8 per cent de l'energia que consumeix actualment procedent de la xarxa, i, en el primer any de funcionament de la instal·lació, aconseguir un estalvi de 21.477 euros.

El projecte implica la renovació de les tres marquesines existents en el port, amb la finalitat d'instal·lar una infraestructura nova, sobre la qual se situaria la planta fotovoltaica de 184,80 KWp, segons ha informat aquest dimecres la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat.

En total, se situarien plaques fotovoltaiques sobre una superfície de 1.645,28 metres quadrats. El pressupost de licitació de l'actuació és de 528.971 euros, i la durada estimada de les obres, una vegada estiguin adjudicades, serà de cinc mesos.

Aquesta instal·lació permetrà que el port de Son Blanc produeixi el 36,83 per cent de l'energia que necessita per funcionar. Concretament, el port de Ciutadella consumeix anualment 368.834 KWH.

La nova planta fotovoltaica tindrà una capacitat de generació de 230.652,13 KWH. No obstant això, aquesta potència no es consumirà íntegrament a Son Blanc, ja que en alguns moments del dia la producció no serà suficient per cobrir la demanda, mentre que en altres moments es produirà més electricitat de la qual es necessita, que serà venuda.

D'aquesta manera, l'estalvi econòmic previst el primer any de funcionament de la placa fotovoltaica arribarà als 21.477,58 euros. D'aquesta quantitat, 12.186 euros corresponen a estalvi directe en la factura elèctrica per la reducció del consum i 9.291 euros procedeixen de la venda dels excedents d'energia.