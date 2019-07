Plataforma per la Llengua diu que els 'Acords de Bellver' demostren "poc interès i valentia" pel català

Publicado 1/7/2019 13:59:36 CET

L'Associació demanarà una reunió amb la presidenta del Govern, Francina Armengol

PALMA DE MALLORCA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'ONG Plataforma per la Llengua ha dit aquest dilluns que els 'Acords de Bellver' del Govern demostren "poc interès i valentia" per la defensa del català, per la qual cosa ha anunciat que demanaran una reunió amb la presidenta de l'Executiu autonòmic, Francina Armengol.

Segons ha informat l'entitat en un comunicat, els integrants de l'ONG del català creuen que els "'Acords de Bellver' no inclouen mesures concretes per millorar la situació de la llengua en les Illes Balears".

"Els tres partits signataris van adoptar una sèrie de compromisos públics, es van fer seves bona part de les propostes que la Plataforma per la Llengua els vam fer arribar, però l'acord signat passa totalment de puntetes per la política lingüística", ha denunciat Òscar Escuder, president de l'entitat.

Escuder ha explicat que si es pren el document dels acords de governabilitat i es realitza una cerca amb la paraula català, "es trobaran zero resultats. Amb la paraula llengua, zero resultats. Amb la paraula lingüístic, un resultat. Dels 200 punts, només un es refereix a temes lingüístics".

Per la seva banda, el representant de la Plataforma per la Llengua en les Illes Balears, Ivan Solivellas, ha posat de manifest que "les mesures en matèria de política lingüística que apareixen en els acords del pacte no van més enllà de l'engegada d'una oficina de drets lingüístics, que ja hauria de funcionar des de la passada legislatura".

"Cal ser valents, cal fer polítiques valentes per evitar que els illencs hàgim de sentir-nos discriminats pel simple fet de parlar català", ha afegit el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder.