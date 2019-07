La Plataforma Salvem Camp Redó es reuneix amb Cort per tractar la "greu situació" que pateixen els residents de la zona

Publicado 30/7/2019 12:40:38 CET

Diuen que l'Ajuntament els ha assegurat que derrocaran el bloc VIII, però només "quan passi a concurs i es pugui licitar"

PALMA DE MALLORCA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Salvem Camp Redó i l'Associació Camp Redó-Can Roig, han mantingut aquesta setmana una reunió amb el regidor del Districte Nord de l'Ajuntament de Palma, Llorenç Carrió, i amb el coordinador, Miquel Ángel Barceló, per tractar la "greu situació" que pateixen els residents de la zona dels habitatges socials de Camp Redó.

Segons ha informat aquest dimarts la plataforma en una nota de premsa, en la matinada del diumenge es va alertar d'una gran fumera des de dins del bloc VIII expropiat pel Consistori.

Han assegurat que el fum va arribar a la resta d'edificis i va afectar als residents. En aquest sentit, la plataforma ha protestat que el bloc acumula una "muntanya d'escombraries, ferralla i tot tipus d'abocaments". A més, han declarat que determinades persones entren per "desmuntar elements de l'interior del bloc com a alumini, cablejats o canonades".

Per la seva banda, Carrió els ha informat que l'edifici es derrocarà, però només "quan passi a concurs i es pugui licitar". La plataforma ha considerat que poden passar molts mesos i els veïns estan "desesperats". "Esperem que no acabi havent-hi una desgràcia, ja que hi ha un informe de Disciplina Urbanística de l'Ajuntament de Palma que adverteix del risc de col·lapse", han recordat.

Salvem Camp Redó ha declarat que "les rates i els abocaments incontrolats, tenen en pànic els residents del barri". Per això, han considerat que "seria important" que l'alcalde de Palma, José Hila, ordenés el seu tapiat i assegurés el perímetre.

"Molts veïns no poden dormir perquè el nerviosisme està apoderant-se d'ells", ha indicat la plataforma, que ha traslladat als responsables del Districte que "actuïn de forma urgent i no esperin l'enderrocament de l'edifici, ja que el problema d'insalubritat per les rates, enderrocs i escombraries és molt urgent".