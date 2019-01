El ple del Parlament aprova la Llei de Residus, que restringirà els plàstics d'un sol ús a Balears

Publicado 29/1/2019 15:12:15 CET

El ple del Parlament ha aprovat aquest dimarts de forma definitiva la Llei autonòmica de Residus i Sòls Contaminats, que entre altres mesures restringirà els plàstics d'un sol ús a Balears i prohibirà la venda i distribució de productes com a càpsules de cafè d'un sol ús i maquinetes d'afaitar no recarregables.

Durant el debat del Projecte de Llei, el conseller de Medi ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, ha remarcat que "el residu que no es genera és el millor". "Tots, cada dia, produïm residus. Era necessari generar-los? Aquesta és la pregunta clau d'aquesta llei", així ha resumit el conseller l'esperit del text legal.

En la seva intervenció, Vidal ha repassat les principals mesures en la Llei, destacant la importància, entre d'altres qüestions, d'evitar el desaprofitament alimentari i separar els residus en origen. A més, ha ressaltat que "abans de ser aprovada" la norma, "el sector econòmic ja s'està adaptant".

Al debat en el ple s'han rebutjat totes les esmenes mantingudes pels grups parlamentaris, un total de 71 (26 del PP, 21 de Cs, 14 de Podem i deu del PI). L'articulat de la Llei ha tirat endavant amb el suport majoritari de les forces d'esquerra, mentre que el PP ha votat en contra de gran part dels articles.

BOSSES DE PLÀSTIC LLEUGERES, PROHIBIDES DES DE 2021

D'acord al text aprovat, a partir de 2021, no es podran comercialitzar bosses de plàstic d'un sol ús a Balears i només es permetran compostables en establiments de venda a granel; les anelles de llaunes i ampolles de begudes només podran ser biodegradables; les safates per a aliments, els gots, els coberts, les canyetes per a begudes, els bastonets de les orelles, els escuradents per a caramels i els plats de plàstic d'un sol ús només podran comercialitzar-se si són compostables.

A més, els cosmètics i dentífrics no podran contenir 'microplàstics' o 'nanoplàstics'; hauran de comercialitzar-se les versions reutilitzables d'encenedors, cartutxos i tòners d'impressora i fotocopiadora; les càpsules d'un sol ús de cafè, infusions, brous i altres utilitzades en cafeteres s'hauran de fabricar amb materials compostables o bé hauran de ser fàcilment reciclables. També quedarà prohibida la importació de residus en plantes públiques de les Balears.

La llei cerca també promoure la instal·lació de fonts d'aigua potable o el subministrament en envasos reutilitzables, per la qual cosa no es podran distribuir begudes en envasos d'un sol ús en les institucions públiques.

La Llei també regula altres tipus de residus. Així, per exemple, les 'tavalloletes' humides hauran d'incorporar informació sobre els efectes d'aquestes al medi ambient; les ordenances municipals hauran d'incorporar mesures de prevenció i minimització de l'abandó de residus a les platges, com les llosques de tabac; i també es prenen mesures per reduir el desaprofitament alimentari.

Com a objectius de reciclatge, el 2021 els municipis hauran d'aconseguir el 50 per cent de reciclatge en materials com a paper, metalls, vidre, plàstic i bioresidus dels residus domèstics. El 2030 aquesta xifra haurà d'aconseguir el 65 per cent. Pel que fa als envasos, s'hauran de reciclar el 75 per cent abans de 2030.

PODEM CRIDA A SOLER (PP) "LADY CACA" PER LA IMPORTACIÓ D'ESCOMBRARIES

Durant el torn d'intervencions dels grups, el diputat de Podem, Aitor Morràs, ha criticat la importació d'escombraries a Mallorca durant la legislatura anterior, i s'ha referit a l'exconsellera insular, Catalina Soler -avui senadora-, com "Lady Caca".

Des del PP, la diputada Antònia Perelló ha argumentat que els productors volen "innovar" i aconseguir els objectius de reducció de residus "però volen temps". També ha qüestionat la "viabilitat" de les mesures, l'"impacte" per als ciutadans i ha plantejat que avançar-se a la transposició de les directives europees crea "confusió" i suposa una "extralimitació".

En aquesta línia, la diputada de Cs, Olga Ballester, ha indicat que "el fons de la norma coincideix" amb els plantejaments de la formació taronja però creuen que alguns articles "trenquen el mercat únic".

Des del PI, el diputat Josep Melià ha defensat que Balears sí té "capacitat normativa i competencial" per "anar un pas més enllà", si bé ha convidat al 'Pacte' a "repensar" les mesures que afecten al petit comerç "per intentar garantir la seva viabilitat econòmica".

Per part de MÉS per Menorca, Patricia Font ha argumentat que la situació "demana cercar una llei de màxims"; mentre que el diputat de MÉS per Mallorca Miquel Gallardo ha defensat que la norma "serà viable i funcionarà" i ha rebutjat l'extralimitació competencial. Gallardo ha alertat que "el planeta s'està morint" i que estan "en una guerra contra el plàstic".

Finalment, el diputat socialista Damià Borràs ha sostingut que la llei "és d'una contundència moderada" i ha reivindicat que "els productors han d'assumir responsabilitat" sobre els residus que generen.