El ple del Parlament vota aquest dimarts la Llei sobre Projectes Industrials Estratègics

La protecció de Ses Fontanelles, qüestió a debatre en el Parlament

El ple del Parlament d'aquest dimarts votarà la Llei sobre Projectes Industrials Estratègics a la qual, previsiblement, la Càmera donarà llum verda en una sessió plenària que començarà a les 09.30 hores i en la qual també es votarà el Projecte de Llei de modificació de la Llei de Consells Escolars de Balears.

En aquest sentit, aquesta setmana els grups parlamentaris Podem i el PSIB van valorar el "canvi de model productiu" que, al seu parer, podria donar-se a Balears si s'aprova la Llei sobre projectes industrials estratègics ja que contempla, "per primera vegada", que puguin arribar inversions destinades a la transició energètica.

D'altra banda, la Càmera debatrà i votarà la modificació de la Llei de Consells Escolars de Balears en la qual es preveu una major participació de famílies i agents educatius ja que, en el projecte, l'organisme torna a comptar amb cinquanta membres, la mateixa composició que tenia el 1998, any en què es va crear.

PROTECCIÓ DE SES FONTANELLES

Durant el ple, el portaveu de Podem en el Parlament, Alberto Jarabo, li preguntarà a la presidenta de l'Executiu autonòmic, Francina Armengol, sobre les accions que prendrà el Govern per "protegir definitivament" Ses Fontanelles. A més, el diputat del Pi, Josep Melià, interrogarà al conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, si el Govern "pensa acabar la legislatura garantint que a Ses Fontanelles no s'implantarà una nova gran superfície comercial".

Cal recordar que "la problemàtica" del projecte de centre comercial a la zona de Ses Fontanelles, a Palma, ha estat en els últims dies al centre del debat arran de que el Tribunal Suprem (TS) no hagi admès a tràmit el recurs de cassació del Govern contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) que concendia llicència de comerç a Ses Fontanelles.

En aquest sentit, l'Ajuntament de Palma, el Consell de Mallorca, el Govern i les patronals Pimeco i Afedeco han anunciat en els últims dies un "front comú" per abordar "la problemàtica" del projecte de centre comercial a la zona de Ses Fontanelles.

PREGUNTES A ARMENGOL

D'altra banda, el portaveu del PP en el Parlament, Biel Company, li preguntarà a Armengol sobre les mesures "preses" pel Govern per "adequar" les infraestructures de cara a la temporada turística.

Per la seva banda, el portaveu del Pi, Jaume Font, li plantejarà a la presidenta del Govern sobre les mesures dutes a terme per "aconseguir" la gestió dels ports de Maó, la Savina, Eivissa i Alcúdia així com de les instal·lacions nàutiques recreatives.

A més, la diputada del Grup Mixt Montserrat Seijas demanará a Armengol si considera que Vox Balears i el seu president "indueixen a l'odi i a la persecució de feministes".

ALTRES QÜESTIONS

Durant la sessió de control al Govern, el diputat del PP Miquel Jerez li preguntarà a la consellera d'Innovació, Investigació i Turisme, Bel Busquets, si creu que el Govern "ha complert amb els seus objectius" en relació al lloguer turístic.

D'altra banda, la diputada 'popular' Margalida Cabrer li preguntarà al conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, si creu que el Govern "ha complert amb els seus objectius" relatius a mobilitat. A més, Pons també haurà de respondre la qüestió plantejada pel diputat del PP Santiago Tadeo sobre si el Govern "està al costat de la legalitat del sector del comerç".

Finalment, el ple votarà la Proposta de Reforma del Reglament del Parlament i, per la seva banda, el PP interpel·larà al Govern sobre la lluita contra la procesionaria del pi.