'PLIS' acusa el conseller March "d'obligar els pares a signar que respectaran un projecte lingüístic que no coneixen"

L'associació de professors 'PLIS. Educació, per favor' ha acusat aquest dijous al conseller d'Educació, Martí March, "d'obligar els pares a signar que respectaran un projecte lingüístic que no coneixen" per poder matricular als seus fills als centres escolars.

En un comunicat, la plataforma ha argumentat que la Llei de Normalització i una sentència del Tribunal Suprem obliguen les autoritats educatives a incloure en els impresos de sol·licitud de centre l'opció de llengua de primer ensenyament en català o en castellà, però a Balears en els impresos no s'inclou "la possibilitat d'exercir aquest dret".

"Mitjançant la signatura d'aquesta sol·licitud, faig constar que conec el projecte educatiu i el projecte lingüístic dels centres que he seleccionat i que els respectaré", és la frase inclosa en els impresos per sol·licitar la matriculació dels alumnes.

El problema és que "molt pocs centres d'infantil i primària tenen publicats els seus projectes lingüístics a les seves webs", segons ha indicat 'PLIS', que ha denunciat aquest fet davant la Comissió per a la Resolució de Reclamacions en matèria d'Accés a la Informació Pública.

Per això, l'associació considera que la Conselleria d'Educació "fa xantatge a molts pares" i els força a "mentir" i "signar, per por de no poder matricular als seus fills al centre desitjat, que coneixen un projecte lingüístic que no poden conèixer perquè no està publicat tal com exigeix la llei".

Davant això, 'PLIS' ha exigit que els impresos es corregeixin eliminant la frase i afegint dues caselles perquè els pares puguin triar llengua de primer ensenyament, "tal com exigeix la Llei de Normalització Lingüística".