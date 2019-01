Podem Balears i Esquerra Unida aniran en confluència a les eleccions vinents

Publicado 24/1/2019 16:56:01 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Podem i Esquerra Unida Illes Balears (EUIB) han arribat a un acord mitjançant el qual concorreran de forma conjunta sota la marca 'Unidas Podemos' a les eleccions autonòmiques, insulars i a Palma.

Ambdues formacions han acordat que quant a la posició de sortida a les eleccions autonòmiques, Podem ocuparà les sis primeres posicions a Mallorca i les tres primeres a Eivissa. D'altra banda, el cap de llista per Menorca serà d'EUIB.

Segons han informat, l'acord s'ha anat tancant les últimes setmanes i està acordat per les dues executives de les formacions.

En els consells insulars i a l'Ajuntament de Palma hi ha hagut consens en la formació de les llistes i se segueix treballant per estendre la unitat a tots els municipis possibles.

El secretari d'organització de Podem, Alejandro López, ha asseverat que des de la seva formació veuen "aquest acord necessari per afrontar els reptes polítics actuals".

"L'acord permet reforçar el nostre espai electoral a tots els nivells territorials a les Illes i oferir una opció de govern progressista real i solvent a la gent de Balears", ha remarcat.

"El nostre objectiu és sumar, sent una força política de majories, capaç d'afrontar els problemes de la gent i encaminar aquestes illes cap a una societat més justa i igualitària, per això veiem imprescindible que el pròxim govern del 2019 sigui un govern progressista on Unidas Podemos tingui força", ha dit.

Per la seva banda, el coordinador general d'EUIB, Juanjo Martínez, ha afirmat que aquest acord "permetrà que les classes populars treballadores puguin tenir un referent electoral que sigui capaç de fer una millora de les seves condicions de vida i fer front a les amenaces de les polítiques antisocials de la Unió Europea".

Segons ha dit, d'aquesta manera des de Balears es podran fer "unes polítiques que vagin fermament a la seva millora de drets, siguin democràtics, socials, laborals o de qualsevol mena, a fi de generar unes Balears, més justes, més netes, més ecologistes, més feministes i, en definitiva, més solidàries".