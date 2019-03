Podem, MÉS i PSIB en el Consell insten les dones de Mallorca a secundar la vaga i "lluitar per la igualtat"

Publicado 7/3/2019 12:23:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Març (EUROPA PRESS) -

Podem, MÉS per Mallorca i PSIB en el Consell han instat aquest dijous a les dones de la Institució insular i de Mallorca a "secundar la vaga" feminista del divendres amb motiu del Dia Internacional de la Dona i "lluitar per la igualtat".

"Farem vaga per mostrar que quan les dones parem, es para el món. Per això lluitarem per acabar amb el sostre de vidre, amb la profunda bretxa salarial i amb la immensa majoria de càrregues familiars i de cures que recauen sobre les dones", ha explicat la candidata de Podem a la presidència del Consell de Mallorca, Aurora Ribot.

En aquesta línia, ha assenyalat que l'"èxit rotund" de l'últim 8M ha provocat "fortes reaccions que pretenen que les dones deixin d'avançar cap a la igualtat" i que, a més, "volen tornar 40 anys enrere", al que ha afegit que el divendres es demostrarà que les dones "no farem ni un pas enrere perquè queden moltes coses per les quals lluitar".

Així mateix, ha recordat que Balears lidera el rànquing de denúncies per violència de gènere pel que, segons ha apuntat, "és evident que queda molt per fer" i, per això, "les dones estan disposades a parar el món les vegades que faci falta".

Per la seva banda, la consellera insular de Modernització i Funció Pública, Carmen Palomino, en representació del PSIB, ha assegurat que el seu és "un partit feminista que defensa la igualtat com a principi fonamental de convivència" i que "aposta per una economia de la igualtat, per la democràcia paritària i pels permisos de maternitat i paternitat iguals".

"Aquest 8M les socialistes tornarem a estar als carrers en defensa de la igualtat, enfront dels qui qüestionen el feminisme i els drets de les dones. És temps de cridar fort i clar contra la violència de gènere perquè queda molt per fer i no donarem ni un pas enrere en els nostres drets", ha afegit.

La directora insular de Política Lingüística, Aina Sastre, en representació de MÉS per Mallorca, ha apuntat que Balears necessita "una societat on les tasques de cura i de la casa no recaiguin directament sobre la dona" i on "pel mateix treball es cobri el mateix salari".

A més, ha defensat l'avortament "lliure i gratuït" i ha insistit que les dones "no tenen els seus ventres al servei del capital". També ha apuntat que, enfront dels "reaccionaris que volen retallar aquests drets i llibertats", les dones "lluitaran i es manifestaran".

Finalment, tant Podem com MÉS i PSIB han assenyalat que, tal com es va fer l'any passat, totes les dones de les seves formacions en el Consell destinaran el sou corresponent al divendres a una entitat feminista, mentre que els homes seran els que cobriran els serveis mínims.