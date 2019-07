Podem obre una consulta per decidir si entra en els Consells de Mallorca i Menorca

Publicado 3/7/2019 17:20:59 CET

Imatge de la consulta de Podem sobre la participació dels membres de la formació en els Consells de Mallorca i Menorca PODEMOS

Els inscrits tenen fins al divendres dia 5 de juliol a les 10.00 hores per respondre

PALMA DE MALLORCA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La formació Podem ha obert aquest dimecres i fins al divendres dia 5 de juliol a les 10.00 hores, una consulta per decidir si entra en els Consells de Mallorca i Menorca.

Segons ha informat la formació en un comunicat, els inscrits de la formació que hagin validat el seu document d'identitat en la plataforma participa.podemos.info, podran votar a través de la mateixa si Podem entra o no finalment a formar part del govern dels Consells insulars de Mallorca i de Menorca.

Es tracta d'un procés obert i telemàtic, on en el cas de Mallorca s'ha de respondre a la següent pregunta: "Estàs d'acord en què Podem formi part del proper govern del Consell Insular de Mallorca al costat dels partits PSIB-PSOE i MÉS per Mallorca per poder fer polítiques que acabin amb les desigualtats socials i protegeixin el nostre territori".

En el cas de Menorca, la pregunta és de la mateixa condició però amb els partits menorquins i el termini per respondre és el mateix.