Podem planteja traslladar treballadors d'Aetib a l'Ibavi després de l'esmena que va treure 2,7 milions a Turisme

Publicado 10/1/2019 17:29:17 CET

Jarabo sosté que l'absència del Govern a les fires turístiques mostraria que les competències de promoció "es poden exercir plenament" pels Consells sense "duplicitats"

PALMA DE MALLORCA, 10 Gen. (EUROPA PRESS) -

El portaveu parlamentari de Podem, Alberto Jarabo, ha plantejat aquest dijous la possibilitat de traslladar treballadors de l'Agència de Turisme Balear (Aetib) a l'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi), després que la consellera de Turisme, Bel Busquets, alertés el dimecres que "poden perillar" els salaris dels treballadors a causa de l'esmena de Podem que va treure 2,7 milions d'euros del pressupost de l'Agència.

"El Govern comptarà amb el suport de Podem per traslladar, si així ho veiés necessari, els treballadors de l'Aetib a l'Ibavi, on entenem que són molt més necessaris", ha declarat Jarabo després de la Junta de Portaveu. A més, el diputat de Podem ha defensat que, si el Govern assisteix a les fires turístiques, serà una "oportunitat per mostrar que les competències transferides en promoció turística es poden exercir plenament per cadascun dels Consells", sense "duplicitats" amb l'administració autonòmica.