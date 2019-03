Podem, PSIB i MÉS subscriuen el Pacte per la igualtat a l'educació infantil de 0 a 3 anys

Publicado 20/3/2019 19:00:10 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Març (EUROPA PRESS) -

Podem, PSIB, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca han subscrit aquest dimecres el 'Pacte per l'educació infantil de 0 a 3 anys i la necessària equitat' promogut per diferents entitats socials, pel qual s'han compromès a impulsar diferents mesures per a la millora d'aquesta etapa educativa.

Aquests partits han signat el pacte en un acte celebrat aquesta tarda en el Saló de Passes Perdudes del Parlament. Per la seva banda, PP, PI i Cs, que no han subscrit el Pacte, han indicat que es comprometen a estudiar-ho per valorar si més endavant es poden adherir.

Entre les entitats del sector que han promogut el pacte figuren Unicef, Col·lectiu 0-3 Menorca, les assemblees 0-3 de Mallorca, Eivissa i Formentera, la Confederació d'Associacions de Famílies d'Alumnes i la Federació d'Escoles Infantils de PIME a Balears.

En virtut d'aquest pacte, els partits signataris es comprometen a desenvolupar accions com la inclusió dels nens escolaritzats en primer cicle d'educació infantil, tant en centres públics com a privats, en les convocatòries d'ajudes individuals de menjador; que el Govern inclogui anualment ajudes per a l'escolarització de nens de les famílies socialment més vulnerables; i promoure un pla de reconversió perquè les guarderies que ho desitgin puguin reconvertir-se en centres de primer cicle d'infantil, entre unes altres.

El pacte inclou també el compromís de promoure la creació de places de primer cicle d'infantil per arribar a una oferta mínima del 37,5 per cent en tots els municipis de Balears. L'objectiu és que en 2029 hi hagi una oferta de places pel 60 per cent de nens en tots els municipis.

També recull compromisos per augmentar els recursos humans, mínims de finançament, millora de la participació de les famílies i instar el Govern d'Espanya a fixar una aportació estable. Així mateix, es crea una comissió de seguiment que es reunirà de forma bimensual per analitzar el seu compliment.

Han clausurat l'acte la presidenta d'Unicef Comitè Balears, Mercedes del Pozo, i un representant de l'Observatori de la Infància i de la Família de Menorca, Vicenç Arnaiz.

Podem ha informat en un comunicat de la seva adhesió al pacte i ha lamentat la negativa de PP, PI i Cs, la qual cosa considera que demostra "que no tenen un compromís amb l'educació 0-3". La diputada Laura Camargo ha dit no entendre aquesta postura perquè durant aquesta legislatura s'han aconseguit "consensos insòlits en el Parlament entre totes les forces" entorn d'aquest assumpte. Així mateix, ha insistit que l'etapa 0-3 és "vital per constituir la base de la igualtat o la desigualtat que comença en la primera infància".