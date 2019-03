Podem i el PSIB valoren el "canvi de model productiu" a Balears si s'aprova la Llei sobre projectes industrials

Publicado 13/3/2019 16:46:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Mar.

Els grups parlamentaris Podem i el PSIB han valorat aquest dimecres el "canvi de model productiu" que, al seu parer, podria haver-hi a Balears si s'aprova la Llei sobre projectes industrials estratègics, que es portarà a debat i votació el proper ple i sobre el qual, previsiblement, la Càmera donarà llum verda.

En declaracions als mitjans després de la Junta de Portaveus, el portaveu en el Parlament de Podem, Alberto Jarabo, ha explicat que la Llei contempla, "per primera vegada", que "puguin arribar inversions destinades a la necessària transició energètica per canviar el model productiu de debò".

"Era imprescindible que aquestes poguessin tenir les garanties suficients per part de l'administració que es mantindran i que els projectes no acabaran anant-se d'aquí a uns anys després de rebre ajudes de l'administració, deixant a molta gent sense treball i amb inversions de les quals la comunitat no es pot beneficiar", ha explicat.

En aquest sentit, ha explicat que algunes de les esmenes presentades pel seu partit "anaven en aquesta línia" i ha sostingut que "el sector públic ha de poder participar en una transició energètica" i, així mateix, han incorporat "que puguin comptar amb cooperatives de treball i que les inversions mantinguin els llocs de treball".

Per la seva banda, la portaveu adjunta del PSIB en el Parlament, Maria José Camps, ha assenyalat "el treball fet" i ha sostingut que el període d'esmenes "ha enriquit el text" i ha permès "incrementar el grau de consens" en aquesta nova regulació.

Així mateix, es portarà a debat i votació la Llei de Consells escolars de les Illes, "molt reclamada" segons Jarabo, i que permetria "una major participació dels pares", que "es puguin augmentar el nombre d estudiants, posant mecanismes per assegurar la seva presència" i que s'incorpori l'elecció d'un president.

El portaveu de MÉS per Menorca, Nel Martí, ha fet referència a les indemnitzacions de 'Cesgarden' i ha assegurat que és un tema de "justícia històrica" i ha demanat al Govern que col·labori amb aquesta causa.