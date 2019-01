Podem tornarà a demanar a Armengol la destinació dels 2,7 milions d'euros que passaran de turisme a habitatge social

Publicado 30/1/2019 14:51:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Podem en el Parlament, Alberto Jarabo, ha assenyalat aquest dimecres que en el ple del proper dimarts tornarà a demanar a la presidenta del Govern, Francina Armengol, per la "destinació dels 2,7 milions d'euros que passaran de la Conselleria de Turisme a habitatge social".

Segons ha assenyalat en roda de premsa, Podem té "claríssim" com posicionar-se i "quin bàndol prendre" enfront "una desigualtat que hi ha en la protecció de l'habitatge pel que fa a la protecció excessiva de la promoció turística".

D'altra banda, ha lamentat que s'hagi prorrogat el Pla d'Habitatge Estatal i que, com a conseqüència, els diners que estava previst que rebés Balears "no arribin". "No es pot consentir i ja hem parlat amb el conseller per posar-hi solució", ha conclòs.