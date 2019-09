Podemos no veu sentit al fet que el partit d'Errejón es presenti a Balears doncs "no hi ha més espai" a l'esquerra

Publicado 24/9/2019 13:58:48 CET

MÉS assegura que el partit d'Errejón no els ha fet cap proposta

PALMA DE MALLORCA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputat i secretari d'Organització de Podemos Balears, Alejandro López, ha assenyalat que no veu "cap sentit" al fet que el partit d'Íñigo Errejón, Más Madrid, es presenti en Balears doncs considera que a la Comunitat "no hi ha més espai" a l'esquerra.

En els passadissos del Parlament, López ha explicat que és "evident" que hi ha malestar en la societat i que Errejón pretén "canalitzar l'abstencionisme" però considera que el seu plantejament és "presentar-se en llocs on hi ha un espai electoral orfe".

Per la seva banda, el portaveu de MÉS en el Parlament, Miquel Ensenyat, ha explicat que des de Más Madrid no els han fet cap proposta. "Ningú sap res, no hi ha hagut propostes ni trobades", ha dit.

Malgrat això, ha remarcat que MÉS "sempre" ha estat "partidari de la coalició" i "més en el sector de l'esquerra perifèrica on es pot donar una confluència en molts aspectes".