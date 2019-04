La Policia Local aixeca 118 actes a propietaris de gossos per incivisme

Publicado 5/4/2019 17:08:17 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policia Local de Palma ha finalitzat la primera fase de la campanya contra l'incivisme de propietaris de gossos i, després de tres setmanes, s'han aixecat a 118 actes a propietaris per diverses raons.

Segons ha informat Cort en un comunicat, l'actuació més denunciada ha estat portar el gos solt, que s'ha detectat en 104 ocasions.

En els propers mesos es realitzaran més campanyes en diferents parcs. En concret, els agents han observat un total de 1.182 gossos en diferents parcs de tota la ciutat.

D'aquests, s'han detectat un total de 25 gossos sense propietari, i 104 sense corretja. A més, tres d'ells no portaven morrió obligatori en tractar-se d'una raça considerada com a perillosa.

Un propietari no tenia la llicència per gos perillós, cinc no portaven la targeta sanitària, un ha abandonat excrements i ha estat detectat pels policies i tres han estat denunciats per altres situacions.

En la campanya han participat agents de Patrulla Verda, GAP, USEI, i policies de barri.

Segons l'observació dels agents durant el matí és quan més gossos solts s'han detectat, 73, mentre que 31 s'han localitzat a la tarda.

La campanya contra l'incivisme dels propietaris de gossos sorgeix arran de les reunions que ha mantingut la Policia Local de Palma amb totes les associacions de veïns de Palma i l'incivisme dels propietaris va ser una de les queixes més reiterades.