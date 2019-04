La Policia Local de Palma comptarà amb 240 noves armilles antibala

Publicado 3/4/2019 16:51:06 CET

Cada armilla té un preu aproximat de 460 euros

PALMA DE MALLORCA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma ha aprovat aquest dimecres la compra de 240 armilles antibala per a la Policia Local, el cost total de la qual ascendeix a 120.000 euros, amb un preu de 465,58 per cada armilla.

Segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat, és la primera vegada en l'organització s'adquireixen armilles per a dona, que es distribuiran a les agents que estiguin en unitats operatives. En total, hi ha 30 armilles per a dona i 210 per a homes.

Les armilles comprades per l'àrea de Seguretat Ciutadana pesaran un màxim de 2,5 quilos, seran exteriors, i a més de ser antibala seran 'anti-talls', és a dir resistents a armes blanques. Són, a més, flexibles i ergonòmics i han d'haver-se fabricat entre 2017 i 2018.

Finalment, des de Cort han explicat que aquesta és la segona compra d'armilles antibala que es produeix en aquesta legislatura ja que el 2016 es van adquirir 30 armilles per al Grup d'Actuació Preventiva (GAP).