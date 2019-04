La Policia va rastrejar el mòbil de la víctima de l'homicidi d'Eivissa fins a la casa okupa dels acusats

Publicado 3/4/2019 16:36:55 CET

La Policia va estudiar els posicionaments del mòbil del jove de 23 anys que va morir atacat amb un cop en el cap el Nadal de 2017 a Eivissa i va aconseguir situar el terminal en una casa okupa que freqüentaven els acusats, plena de pintades d'un grup anomenat 'los guasones'.

Així ho han explicat els agents de Policia que han declarat com testimonis a la segona jornada del judici, que celebra un Tribunal del Jurat a l'Audiència Provincial. Les dades que va llançar el compte de google del smartphone van revelar que la nit del crim el jove va interrompre el camí cap a la seva casa en la confluència dels carrers Astúries i Formentera, però després el terminal va prendre una direcció oposada.

L'agent de la Policia Nacional encarregat de la instrucció del cas ha fet un resum de la investigació, centrada en el telèfon mòbil com a principal pista objectiva. La víctima va arribar a casa seva sagnant, cap a les 6.30 hores, i es va ficar al llit. Quan la seva mare va ser a despertar-l'ho a les 12.00 hores per celebrar el Nadal, el va trobar mort.

A la vista de les lesions que presentava el cos -l'autòpsia va revelar marques compatibles amb un forcejament i va descartar una mort accidental-, sumat a la desaparició del smartphone de la víctima, la Policia va sospitar que podia tractar-se d'un crim violent motivat pel robatori del mòbil. Van poder reconstruir amb precisió el recorregut que va fer el terminal gràcies al fet que el germà del mort va proporcionar les claus del compte de Google de la víctima.

Així, en el compte del mort van poder consultar la geolocalització del mòbil la nit dels fets amb dades com l'hora, el minut o fins i tot els segons de cada posició. Aquesta localització, a més, és molt més precisa en el plànol geogràfic que la informació que es pot obtenir d'una teleoperadora, que és més genèrica en provenir de les antenes a les quals es connecta el dispositiu, per la qual cosa implica un rang d'espai major.

Els investigadors van poder comprovar que la víctima havia recorregut un tros cap a casa seva i que en la confluència dels carrers Astúries i Formentera es va detenir i després va prendre una direcció oposada. A més, també va augmentar la velocitat del desplaçament. Així, el jove va arribar al domicili, però no el mòbil, que havia pres un altre rumb i va arribar a la casa okupa, on va ser finalment desconnectat a les 5.52 hores. El DNI i la targeta de crèdit de la víctima van ser trobats sota un contenidor al carrer Galícia.

Fins al moment, les càmeres d'hotels de la zona solament havien permès situar la víctima a la Platja d'en Bossa, però la informació dels posicionaments del smartphone va dur a rastrejar les càmeres de seguretat coincidents amb el recorregut del telèfon. Una d'elles, la d'una gasolinera, va captar a un grup de quatre joves caminant cap al carrer en la qual es trobava la casa okupa: dos nois i dues noies, la qual cosa coincideix amb el relat dels acusats, que sostenen que havien sortit amb les seves núvies.

Posteriorment, el telèfon va tornar a ser connectat a Barcelona. Va resultar que estava en mans d'un tercer aliè als fets, i que li havia arribat a través d'un contacte d'una botiga de mòbils a Eivissa. Segons els testimonis, el grup dels acusats l'havia portat a l'establiment i més tard van voler recuperar-ho.

La casa okupa tenia una gran pintada amb les paraules 'los guasones' i la UFAM de la Policia Nacional tenia oberta una investigació respecte a aquest grup arran de denúncies que ho descrivien com una banda criminal. De fet, un dels 23 testimonis que ha comparegut aquest dimecres, i que vincula als acusats amb el grup, ha afirmat que ha rebut amenaces per atestar.

EL GERMÀ DE LA VÍCTIMA: "TOT HA CANVIAT"

En la sessió d'aquest dimecres també han declarat familiars de la víctima, visiblement afectat. Entre ells, el seu germà petit, que entre llàgrimes ha dit que "tot ha canviat" des de la mort del seu germà. El pare, per la seva banda, ha incidit que des del succés el Nadal és "molt trist" en la seva família. Tots han descrit a la víctima com un noi pacífic.

Igualment han declarat per videoconferència les núvies dels acusats, menors d'edat al moment dels fets. Una d'elles, no obstant això, ha dit que no recordava res de l'ocorregut perquè aquesta nit va prendre alcohol, una ratlla de cocaïna i una pastilla d'anfetamina.

L'altra ha confirmat que un dels acusats va propinar un cop amb una botella a un jove en el cap i ha precisat que li va robar dos mòbils -un que coincideix amb la marca del de la víctima-. No obstant això, sosté que es tractava d'una altra persona, d'ètnia llatina.

L'acusat per l'homicidi té antecedents per trànsit de drogues i ha estat a la presó provisional des del 16 de febrer de 2018. El fiscal també li imputa un delicte de robatori amb violència emprant un instrument perillós, i li demana 18 anys de presó i indemnitzacions de 250.000 euros per als familiars i la parella sentimental de la víctima. Per a l'altre acusat, al que imputa maltractament sense lesions, demana una multa.

La Policía estudió los posicionamientos del móvil del joven de 23 años que murió atacado con un golpe en la cabeza la Navidad de 2017 en Ibiza y logró situar el terminal en una casa okupa que frecuentaban los acusados, llena de pintadas de un grupo llamado 'los guasones'.

Así lo han explicado los agentes de Policía que han declarado como testigos en la segunda jornada del juicio, que celebra un Tribunal del Jurado en la Audiencia Provincial. Los datos que arrojó la cuenta de google del smartphone revelaron que la noche del crimen el joven interrumpió el camino hacia su casa en la confluencia de las calles Asturias y Formentera, pero después el terminal tomó una dirección opuesta.

El agente de la Policía Nacional encargado de la instrucción del caso ha hecho un resumen de la investigación, centrada en el teléfono móvil como principal pista objetiva. La víctima llegó a su casa sangrando, hacia las 6.30 horas, y se acostó. Cuando su madre fue a despertarle a las 12.00 horas para celebrar la Navidad, lo encontró muerto.

A la vista de las lesiones que presentaba el cuerpo -la autopsia reveló marcas compatibles con un forcejeo y descartó una muerte accidental-, sumado a la desaparición del smartphone de la víctima, la Policía sospechó que podía tratarse de un crimen violento motivado por el robo del móvil. Pudieron reconstruir con precisión el recorrido que hizo el terminal gracias a que el hermano del fallecido proporcionó las claves de la cuenta de Google de la víctima.

Así, en la cuenta del fallecido pudieron consultar la geolocalización del móvil la noche de los hechos con datos como la hora, el minuto o incluso los segundos de cada posición. Esta localización, además, es mucho más precisa en el plano geográfico que la información que se puede obtener de una teleoperadora, que es más genérica al provenir de las antenas a las que se conecta el dispositivo, por lo que implica un rango de espacio mayor.

Los investigadores pudieron comprobar que la víctima había recorrido un trecho en hacia su casa y que en la confluencia de las calles Asturias y Formentera se detuvo y después tomó una dirección opuesta. Además, también aumentó la velocidad del desplazamiento. Así, el joven llegó al domicilio, pero no el móvil, que había tomado otro rumbo y llegó a la casa okupa, donde fue finalmente desconectado a las 5.52 horas. El DNI y la tarjeta de crédito de la víctima fueron hallados bajo un contenedor en la calle Galicia.

Hasta el momento, las cámaras de hoteles de la zona solamente habían permitido situar a la víctima en Playa d'en Bossa, pero la información de los posicionamientos del smartphone llevó a rastrear las cámaras de seguridad coincidentes con el recorrido del teléfono. Una de ellas, la de una gasolinera, captó a un grupo de cuatro jóvenes caminando hacia la calle en la que se encontraba la casa okupa: dos chicos y dos chicas, lo que coincide con el relato de los acusados, que sostienen que habían salido con sus novias.

Posteriormente, el teléfono volvió a ser conectado en Barcelona. Resultó que estaba en manos de un tercero ajeno a los hechos, y que le había llegado a través de un contacto de una tienda de móviles en Ibiza. Según los testigos, el grupo de los acusados lo había llevado al establecimiento y más tarde quisieron recuperarlo.

La casa okupa tenía una gran pintada con las palabras 'los guasones' y la UFAM de la Policía Nacional tenía abierta una investigación respecto a este grupo a raíz de denuncias que lo describían como una banda criminal. De hecho, uno de los 23 testigos que ha comparecido este miércoles, y que vincula a los acusados con el grupo, ha afirmado que ha recibido amenazas por testificar.

EL HERMANO DE LA VÍCTIMA: "TODO HA CAMBIADO"

En la sesión de este miércoles también han declarado familiares de la víctima, visiblemente afectado. Entre ellos, su hermano pequeño, que entre lágrimas ha dicho que "todo ha cambiado" desde la muerte de su hermano. El padre, por su parte, ha incidido en que desde el suceso la Navidad es "muy triste" en su familia. Todos han descrito a la víctima como un chico pacífico.

Igualmente han declarado por videoconferencia las novias de los acusados, menores de edad en el momento de los hechos. Una de ellas, no obstante, ha dicho que no recordaba nada de lo ocurrido porque esa noche tomó alcohol, una raya de cocaína y una pastilla de anfetamina.

La otra ha confirmado que uno de los acusados propinó un 'botellazo' a un joven en la cabeza y ha precisado que le robó dos móviles -uno que coincide con la marca del de la víctima-. Sin embargo, sostiene que se trataba de otra persona, de etnia latina.

El acusado por el homicidio tiene antecedentes por tráfico de drogas y ha estado en prisión provisional desde el 16 de febrero de 2018. El fiscal también le imputa un delito de robo con violencia empleando un instrumento peligroso, y le pide 18 años de cárcel e indemnizaciones de 250.000 euros para los familiares y la pareja sentimental de la víctima. Para el otro acusado, al que imputa maltrato sin lesiones, pide una multa.