Policies locals de Marratxí es concentraran aquest dilluns per exigir una millora d'equipament

Publicado 22/3/2019 12:10:38 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Març (EUROPA PRESS) -

La secció de CCOO en la Policia Local de Marratxí ha convocat aquest dilluns una concentració per exigir una millora de l'equipament del cos, ja que asseguren que sofreixen "falta de material" i que el que hi ha està obsolet.

Segons han indicat fonts de CCOO a Europa Press, es tracta de la tercera i última concentració convocada per aquest assumpte al llarg d'aquest mes. La concentració tindrà lloc a les 10.30 hores enfront de l'Ajuntament de Marratxí.

El sindicat ha mantingut que les condicions de treball dels agents no són "adequades" i ha recordat que han d'atendre un municipi de 35.000 habitants. En concret, parlen de "mancances" com a falta de material, desfibril·ladors, equips de protecció, equipament informàtic "obsolet", vestuari de "mala qualitat" i instal·lacions i mobiliari vells i en males condicions.

Per exemple, el sindicat denuncia que la Policia compta amb un únic desfibril·lador per a tot el municipi, d'uns sis anys d'antiguitat. En aquest sentit, han remarcat la importància crítica d'aquest aparell per a la supervivència d'un pacient en parada cardíaca.

Per tot això, CCOO considera que "en aquests quatre anys a l'Ajuntament no li importat molt" la situació de la Policia Local i ha assenyalat que arran de les mobilitzacions el consistori va anunciar "que ja estava tot arreglat" i que hi havia mercat nou material.

"De moment no hem vist res", han criticat des de l'organització sindical, que opina que les respostes de l'Ajuntament són merament "promeses" i "una rentada de cara" i ho atribueix a la proximitat de les eleccions.

Una d'aquestes "promeses" és la reforma de la caserna. "Són els tercers plànols que veiem com a sindicat, i mai s'ha fet res", han indicat des de CCOO, argumentant que "és impossible fer la licitació i obra en un mes".

CCOO també ha explicat que van sol·licitar una inspecció de Salut Laboral i que l'organisme "va fer una sèrie de recomanacions" però "no s'ha fet res" per adoptar-les. Igualment, reclamen asfaltar una zona de vehicles que, sostenen, actualment està assilvestrada.

Des del sindicat han convidat als ciutadans a visitar la caserna i veure "amb els seus propis ulls el que hi ha". "No estem demandant més diners, només poder treballar en les condicions adequades", han protestat, recalcant que a l'Ajuntament de Marratxí sí que tenen "mobiliari concorde" amb les funcions a exercir.