Pons assegura que la Llei de Canvi Climàtic és "sòlida" i està "convençut" de poder defensar-la en les negociacions

Publicado 18/6/2019 13:57:10 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat en funcions, Marc Pons, ha assegurat que la Llei de Climàtic i Transició Energètica, aprovada al Parlament al febrer, està "molt madurada" i és "sòlida", per la qual cosa ha dit que està "convençut" que durant la Comissió Bilateral entre els Governs central i autonòmic "tindrà l'oportunitat de posar damunt de la taula els arguments per a defensar-la".

En declaracions als mitjans aquest dimarts, Pons ha afegit que creuen "completament" en aquesta llei i ha criticat que les normatives que suposen una "innovació i un pas cap endavant sempre generen algun tipus de recel als ulls dels grans funcionaris del Govern".

"Ja ens va succeir amb la Llei d'Habitatge, que vam saber resoldre, i ara, en aquest cas, existeixen dubtes competencials que l'Executiu central té interès en què puguem aclarir", ha explicat el conseller.

Amb tot, Pons ha dit que, "amb un bon enteniment com el que hi ha amb el Govern", hi haurà la capacitat "de poder arribar a acords que reforcin encara més la llei, de la mateixa manera que es va fer amb la de l'habitatge".

Cal recordar que el Govern ha decidit estudiar la constitucionalitat o no de la Llei de Canvi Climàtic i que, segons publica aquest dimarts el Boletín Oficial del Estado (BOE), s'ha aconseguit un acord de la Comissió Bilateral de Cooperació de l'Administració central amb Balears per a iniciar negociacions amb la finalitat de resoldre les discrepàncies amb determinats articles de la norma.

Per això, la intenció és designar un grup de treball per a proposar a aquesta Comissió Bilateral la solució a la qual s'arribi d'aquest conflicte, al mateix temps que es comunicarà aquest acord al Tribunal Constitucional.