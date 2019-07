Pons estableix com a prioritats l'accés a l'habitatge i millorar la mobilitat

Publicado 3/7/2019 16:12:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, que ha pres possessió del seu càrrec aquest dimecres al Consolat de Mar ha establert com a prioritats per a la nova legislatura, d'una banda, facilitar l'accés a l'habitatge, i, per l'altre, millorar la mobilitat, ampliant la xarxa ferroviària, entre altres mesures.

En declaracions als mitjans, Pons, que repeteix en el càrrec --encara que abans el seu departament es deia Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat--, ha explicat que aquestes dues qüestions "no només estan al debat polític sinó en el ciutadà".

Així, ha assegurat que es deixaran "la pell" perquè aquest nou govern "vagi a ritme de creuer, com en la passada legislatura".

Pons ha assenyalat que parteixen d'un treball fet la legislatura passada, i que ja estan marcades les "línies estratègiques", fruit de "molt debat", amb la Llei d'habitatge o el Pla Director Sectorial de Mobilitat i el pla de ports com a "elements de referència".

Tal com ha dit, ara aquestes qüestions s'han de "materialitzar" i això requerirà un "esforç de gestió gran", que demanarà "molts recursos" i "implicació".

Com a primera mesura, Pons ha remarcat que "en un màxim de sis mesos" hi haurà un paquet de "noves mesures" que suposaran donar "un pas cap a endavant" en la "lluita per la contenció dels preus de lloguer" i, a més, mentrestant, ha remarcat que s'estan treballant per "iniciar construccions".

D'altra banda, Pons ha esmentat que estan treballant també en alguns decrets depenents de la Llei d'Habitatge i la disponibilitat de gairebé 1.000 pisos que els grans propietaris han posat a la disposició del Govern.

Dins de l'apartat de mobilitat, sobre l'ampliació de la xarxa ferroviària, Pons ha dit que els fons provindran de l'Executiu central --amb el qual havia tancat un conveni de 1.000 milions d'euros, abans que es convoquessin eleccions--, de fons europeus i, a més, del pressupost de la Comunitat autònoma.