El PP acusa l'Ajuntament de voler "amagar la proliferació de la venda ambulant il·legal" amb una enquesta

Publicado 6/3/2019 13:34:44 CET

Els populars demanen formalment una còpia del qüestionari i la metodologia de l'enquesta

PALMA DE MALLORCA, 6 Març (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Grup Municipal Popular a l'Ajuntament de Palma, Margalida Durán, ha assegurat aquest dimecres que l'enquesta de satisfacció dels comerciants elaborada pel consistori persegueix "maquillar la realitat" i "amagar l'òbvia proliferació de la venda ambulant il·legal".

En un comunicat difós als mitjans, la portaveu del PP de Palma ha tractat d'aixecada de camisa" l'enquesta de Cort i ha recordat que les patronals del comerç també han posat en dubte el seu rigor.

Per aquest motiu, el PP ha registrat aquest matí una sol·licitud d'informació amb la qual reclama una còpia del qüestionari realitzat i la metodologia utilitzada en l'enquesta, incloent: població i tipus de mostreig, com s'ha realitzat aquest mostreig, el marge d'error que s'ha considerat per estimar la grandària de la mostra, els detalls de les persones enquestades, l'horari i les dates en les quals s'ha dut a terme el qüestionari i si s'ha realitzat de forma oral o escrita.

Així mateix, els populars també pregunten quina empresa externa o personal de l'Ajuntament han realitzat l'estudi, l'enquesta, el processament de dades i l'elaboració de l'informe de resultats.

Durán ha dit que és "públic i notori" que durant l'actual legislatura s'ha produït "un increment i un evident descontrol" de la venda il·legal en tota la ciutat, amb especial incidència a les zones turístiques, i ho atribueix a la "falta de voluntat política per fer complir les ordenances municipals".

Per la seva banda, el regidor Javier Bonet ha criticat que "a tres mesos de les eleccions, Hila i Noguera es posin nerviosos i pretenguin tapar l'evident increment de la venda ambulant il·legal amb l'elaboració d'enquestes de dubtosa fiabilitat i amb finalitats clarament electoralistes".