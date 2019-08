PP assegura que la solució del Consell per reduir la llista per passar la ITV "ha estat pitjor que la malaltia"

Publicado 6/8/2019 14:39:36 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP al Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha declarat aquest dimarts que la iniciativa de l'administració insular per reduir la llista d'espera per passar la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) a l'illa, "ha estat pitjor que la malaltia".

Segons ha opinat el PP en un comunicat, el nou sistema de cites 'online' per a la ITV que ha habilitat el Consell i que preveu repartir més de 14.800 cites que estaven bloquejades al sistema, no està funcionant correctament "pels problemes que està generant a particulars, mecànics i transportistes", que, segons el PP, "han hagut de començar de nou tota la tramitació per passar la revisió".

A més, els populars han assegurat que han comprovat que "les properes cites en plantes com la de Son Castelló, a Palma, "ja són a partir del 5 de novembre". Galmés ha opinat que "en dos o tres dies, la llista d'espera tornarà a ser per d'aquí quatre mesos".

El portaveu del PP ha apuntat que "els problemes no se solucionen a cop de titulars" i ha assenyalat que ells van advertir que "no per no deixar de demanar les hores als tallers se solucionaria el tema". "El que no té en compte el Pacte és que hi ha persones que, per treball o per impediments físics, no poden portar els seus vehicles fins a la ITV", ha afegit Galmés.

Així mateix, el PP ha exigit al Consell que es posi a treballar "en el concurs de l'empresa concessionària i en el projecte per a la construcció de la nova planta d'ITV a Calvià".