El PP avisa que no tolerarà que els diners del REB "es vagi a acontentar als independentistes"

Publicado 10/1/2019 16:33:20 CET

El PSIB diu que la negociació pressupostària amb Catalunya "és necessària" i que "cada Comunitat haurà de reivindicar les seves necessitats"

PALMA DE MALLORCA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portaveu adjunta del PP balear, Margalida Prohens, ha afirmat aquest dijous que el seu partit no tolerarà "que els diners que havien de venir per al Règim Especial de Balears, el descompte de resident o les inversions estatutàries es vagin a acontentar els independentistes".

Així s'ha expressat Prohens demanada per les declaracions del socialista català Miquel Iceta, que aquest dimecres avançava que el Govern farà un anunci que suposarà "un altre argument en favor de l'aprovació dels pressupostos" per part dels catalans. Sobre aquest tema, la portaveu adjunta del PSIB al Parlament, María José Camps, ha assenyalat que la negociació pressupostària amb Catalunya "és necessària" i "no és nova". "Cada comunitat haurà de negociar i reivindicar les seves necessitats", ha dit.