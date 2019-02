El PP balear sol·licita la retirada dels PGE per "insolidaris" i perquè suposen un "greuge" contra Balears

Publicado 31/1/2019 16:50:41 CET

El Grup Parlamentari Popular (GPP) ha registrat una proposició no de llei (PNL) al Parlament que serà debatuda al ple del pròxim dimarts en la qual demana que es retirin els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per "insolidaris" i perquè suposen un "greuge" per a Balears.

La vicepresidenta del PP, Margalida Prohens, ha assenyalat que els comptes estatals evidencien "l'escassa capacitat negociadora i la nul·la influència" de la presidenta del Govern, Francina Armengol, sobre les polítiques del Govern d'Espanya que afecten a Balears, ja que "és l'única comunitat governada pel PSOE en què baixen les inversions".

Segons ha criticat Prohens, als pressupostos "no apareixen les millores que es prometien amb el nou règim especial (REB)". "Si els PGE no preveuen cap millora, el possible REB que es pugui aprovar no serà més que paper mullat", ha dit la 'popular' que després ha afegit que "la promesa que el REB entraria en vigor dia 1 de gener de 2019 ha estat pura fantasia".

Prohens considera que els pressupostos de 2019 suposen "el cop de gràcia a tres anys i mig de reivindicacions i promeses d'Armengol" en els qual "el seu discurs s'ha esfondrat": "Ni finançament autonòmic, ni REB, ni més inversions de l'Estat".

Així mateix, ha assenyalat que la inversió territorialitzada ha estat també "un dur revés" per a Balears, ja que mentre que la inversió, en conjunt, augmenta en un 18,7 per cent, la inversió de l'Estat a Balears, es redueix un 11,7 per cent. "Es passa de 171 milions als pressupostos de 2018 als 152 milions de 2019. Això suposa que la mitjana per habitant sigui en Balears de només 135 euros, mentre que la mitjana espanyola és de 261 euros per persona, gairebé el doble", ha dit.