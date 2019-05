El PP es compromet a atorgar llicències d'obres en 3 mesos i resoldre en 60 dies els expedients administratius

Publicado 11/5/2019 17:07:09 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP al Parlament, Biel Company, s'ha compromès aquest dissabte a resoldre en seixanta dies els expedients administratius i a atorgar llicències d'obres en tres mesos per "agilitar l'administració".

"L'experiència del PP ens ajuda a governar per a la gent i per agilitar l'Administració, per això ens comprometem a que en seixanta dies es resolguin els expedients administratius i que, als ajuntaments, les llicències d'obres s'atorguin als tres mesos", ha expressat Company durant un acte de campanya del PP celebrat al Centre Flassaders de Palma.

"Si fa falta escandalitzar a la gent perquè es faci ràpid, escandalitzarem. El que no es pot fer és estar en una Administració d'esquerres que pretén aturar l'economia a força de no treure les sol·licituds que se li fan", ha assenyalat i s'ha referit a la situació de constructors, subvencions de serveis socials o pagesos, sobre els quals ha assenyalat que "reben les ajudes amb dos anys i mig de retard".

"HA ARRIBAT EL MOMENT DE LA CULTURA"

Per la seva banda, el candidat del PP a l'Ajuntament de Palma, Mateo Isern, ha reiterat "l'aposta" dels 'populars' pel medi ambient per tal de fer de Palma una "ciutat sostenible i verda".

A més, ha plantejat un "gran pacte cultural" a la ciutat per fer de Palma "un referent" a Europa i apostar per la candidatura de la ciutat per ser capital europea. "Ha arribat el moment de la cultura", ha resolt.