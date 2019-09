El PP del Consell i de Calvià exigeixen "urgència" amb el projecte de la nova estació de la ITV

Publicado 16/9/2019 10:20:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP del Consell i el de Calvià han exigit aquest dilluns "urgència" amb el projecte de construcció de la nova planta de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) a Calvià.

El portaveu del PP en el Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, al costat del conseller Maurici Rovira han explicat en un comunicat que s'han reunit amb la portaveu del partit a l'Ajuntament de Calvià, Luisa Jiménez, amb qui han visitat la zona propera en la qual es preveu construir la nova estació de ITV al polígon de Son Bugadelles.

Galmés ha declarat que "el Pacte de Cladera ha de trepitjar l'accelerador per acabar ja amb les eternes llistes d'espera per poder passar la ITV a Mallorca" i ha criticat que la presidenta del Consell demanés paciència al sector del transport "per un problema que no han sabut solucionar en més de quatre anys, intentant posar pegats sense cap mena de sentit, i que s'han convertit en el primer gran ridícul d'aquesta legislatura".

Per la seva banda, des del PP de Calvià, Luisa Jiménez, ha

asseverat que "el cost de l'estació de la ITV a Calvià l'ha de pagar el Consell de Mallorca" i, per això, el seu grup ha registrat una moció amb la qual es demana instar la institució insular a iniciar les accions necessàries perquè la nova planta de ITV contempli un mínim de quatre línies.

A més, amb aquesta proposta demanen que el cost ho assumeixi la

institució insular i que, mentre no estigui en funcionament la nova planta, el Consell engegui dues línies mòbils de ITV.