El PP considera "oportunista" la proposta d'Hila per a l'antiga presó de Palma

Publicado 1/7/2019 17:02:18 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de Palma ha titllat d'"oportunista" a l'alcalde de la capital balear, José Hila, després de l'informe desfavorable emès pel Consell de Mallorca, al projecte urbanístic per a la parcel·la de l'antiga presó, presentat per Hila en precampanya electoral, quan aquest era responsable de l'àrea municipal d'Urbanisme.

Segons ha informat aquest dilluns el partit en un comunicat, l'informe emès per la institució insular determina que la proposta d'ordenació d'aquest projecte, que inclou la construcció de 103 habitatges protegits, un centre d'innovació cultural i una residència per a estudiants i investigadors, així com la preservació de l'edifici de l'antiga presó, "no guarda coherència" amb l'ordenació prevista en el PGOU vigent.

En aquest sentit, el regidor 'popular' Julio Martínez ha declarat que "queda clar que el projecte presentat per Hila el passat mes d'abril, un mes abans de les eleccions, es va fer amb presses, de manera improvisada i des de l'oportunisme electoralista".

Per al PP, es tracta d'un informe contundent" que reflecteix "una reducció de la mobilitat i la consegüent falta de solucions" per part de l'executiu local, en una zona d'alta densitat de trànsit.

Finalment, ha instat l'equip de govern a desenvolupar "amb la màxima prioritat els 103 habitatges socials prevists en el solar de l'antiga presó i a millorar la mobilitat de l'entorn sense proposar cap tipus de modificació". Així mateix, demanarà que es doni compte de la situació actual en la propera reunió de Gerència d'Urbanisme.