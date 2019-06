PP i Cs comencen les negociacions amb "bastant sintonia" però sense concretar acords ni pactes encara

Publicado 7/6/2019 12:21:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Representants del PP i de Cs a Balears han començat aquest divendres al Parlament les negociacions per a negociar acords de programa amb "bastant sintonia" però sense concretar pactes institucionals ni acords encara.

En declaracions als mitjans, el diputat de Cs al Congrés, Joan Mesquida, ha explicat que, durant la reunió, que s'ha prolongat durant una hora, han tractat els aspectes programàtics de totes dues formacions i han quedat que els estudiaran "en profunditat" de cara a una reunió fixada per a la setmana que ve.

Mesquida ha assenyalat també que no han parlat ni d'institucions ni de persones. Així, ha assenyalat que han trobat "bastant sintonia" i, entre altres assumptes, ha marcat com a temes "irrenunciables" les "polítiques de família, la defensa dels autònoms i que no es pugin els impostos".

Sobre possibles acords amb Vox, Mesquida ha assenyalat que han manifestat la seva voluntat de "negociar amb PP i PSOE" i, si arriben a acords, "altres partits tindran la llibertat de decidir si es volen sumar o no".

Per part seva, el secretari general del PP, Toni Fuster, ha celebrat que hi hagi "moltes coincidències" en els seus dos programes electorals, "tant en política d'impostos, defensa del marc institucional i del país", entre altres aspectes.

Respecte a Vox, Fuster ha manifestat que "no s'han assegut" però que es pot parlar amb ells sempre dins del "marc constitucional i el compliment de l'Estatut d'Autonomia". De tota manera, ha dit que no tenen res tancat amb aquesta formació ja que ara amb qui estan tractant és amb Cs.