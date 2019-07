PP i Cs demanen la compareixença de Santiago en el Parlament pel tancament de les habitacions de la Victòria

Publicado 14/7/2019 10:47:45 CET

El tancament afecta a 1.667 persones que, mitjançant 62 sol·licituds, havien realitzat reserves fins a finals de setembre

PP i Cs han sol·licitat la compareixença de la consellera d'Afers Socials i Esports, Fina Santiago, en seu parlamentària per donar explicacions sobre el tancament temporal de les habitacions de l'alberg de La Victòria (Alcúdia), anunciat dijous passat per Santiago i aplicable a partir d'aquest dilluns.

Ambdues formacions van registrar aquest divendres en el Parlament les peticions en les quals sol·liciten la presència de Santiago en la Càmera autonòmica per donar compte sobre els motius del tancament de les habitacions de l'alberg, que previsiblement es mantindrà fins el 2021 per motius de seguretat.

"FALTA DE PREVISIÓ"

Des de Cs demanen a la titular d'Afers Socials del Govern informació sobre els motius d'aquesta decisió "en plena temporada i màxima ocupació, la repercussió que tindrà aquest tancament per als usuaris i sobre els motius de la dilació de les obres d'infraestructures".

També reclamen informació sobre el pla de mesures per resoldre la situació i sobre l'estat de la resta d'infraestructures juvenils que gestiona el Govern a totes les Illes.

Per la seva banda, el PP ha registrat la petició d'una còpia de l'expedient complet sobre l'estat de l'edifici de l'alberg, inclòs l'informe arquitectònic del passat mes d'abril.

Així mateix, han registrat preguntes sobre les motivacions de no haver realitzat "cap actuació" en les instal·lacions fins després d'eleccions, "per què es va realitzar la convocatòria de reserves per enguany; a quants nens afecta, quines alternatives se'ls hi ha donat a les famílies i si els treballadors i usuaris de l'alberg han corregut perill en algun moment".

Des de les files 'populars' han assegurat estar d'acord amb la decisió de tancar l'alberg per prudència i seguretat, encara que no entenen la "falta de previsió" del Govern.

1.667 PERSONES AFECTADES

En roda de premsa, Santiago va reiterar que el tancament temporal de La Victòria no afecta ni a la zona d'acampada, ni a la cuina ni al menjador de les instal·lacions, sinó només a les habitacions de l'alberg. La titular d'Afers Socials també va assenyalar que "no hi ha perill" per a les persones que han ocupat l'espai fins ara i va subratllar que la instal·lació té la llicència d'activitats.

La mesura afecta a un total de 1.667 persones que, a través de 62 sol·licituds, havien reservat habitacions fins a finals de setembre. Des de la cartera d'Afers Socials han paralitzat les reserves a la zona afectada pel tancament i han ampliat les places a la zona d'acampada fins a 360 places per oferir alternatives d'allotjament a les persones afectades pel tancament.

Així mateix, la consellera d'Assumptes Socials va assegurar que el tancament de les habitacions no afectarà a la quinzena de treballadors de l'alberg de La Victòria.

"NECESSITATS DETECTADES" DES DE GENER DE 2016

Santiago va explicar que el Govern té detectades les "necessitats" de l'edifici des de gener de 2016 en realitzar la llavors Conselleria competent de l'espai -l'extinta cartera de Cultura- un informe de necessitats. Al juliol de 2017 l'Executiu va lliurar la documentació pertinent a l'Ajuntament d'Alcúdia, que va determinar la necessitat de modificar les normes subsidiàries.

La cronologia del cas se succeeix fins l'abril de 2019, quan els tècnics d'arquitectura van notificar al Govern de la necessitat de realitzar "millores en la seguretat" de l'edifici o iniciar la "clausura immediata" de l'espai, sense determinar quin era el període temporal d'aquest tancament.

En traspassar la documentació del cas de Cultura a Assumptes Socials amb el canvi de carteres del nou Govern, la Conselleria d'Afers Socials considera "superada la immediatesa" per tancar les habitacions de l'alberg, en haver passat quatre mesos des de l'informe dels tècnics d'arquitectura.

El Govern està estudiant presentar un decret d'urgència amb la finalitat d'agilitar els terminis i els procediments administratius per iniciar les obres a l'alberg al més aviat possible, encara que les previsions són les de mantenir les habitacions tancades fins el 2021.

UN MILIÓ D'EUROS

Les mesures a implementar en l'alberg de La Victòria passen per complir la normativa vigent en relació a l'evacuació d'incendis amb la construcció d'una altra escala d'emergències.

A més, s'ha de refer la façana de l'alberg ja que existeix perill de despreniments a la zona. També s'ha d'adaptar l'accessibilitat de l'edifici mitjançant la instal·lació d'ascensors.

Santiago va detallar que les obres s'aprofitarien per realitzar millores en les instal·lacions elèctriques de l'edifici. A més, va avançar que els treballs tindran un cost de prop d'un milió d'euros per a les arques públiques.

ALTERNATIVA A LES PERSONES AFECTADES

"Demanem disculpes. La voluntat de l'Administració és solucionar la problemàtica de forma ràpida i, de vegades, l'optimisme ens encega. Des d'abril no s'ha avançat en el procediment administratiu, per la qual cosa ara tanquem l'espai i oferim alternatives a les persones afectades", va manifestar Santiago.

En aquest sentit, els tècnics de la Conselleria ja han contactat a les persones afectades, en la seva majoria clubs d'esplai i menors, per oferir-los l'alternativa d'allotjar-se a la zona d'acampada, que passarà de 210 places a 360 per absorbir les reserves que hi havia a les habitacions.

La cartera dirigida per Fina Santiago també ha ampliat en 21 les tendes pròpies a la zona d'acampada i ha sol·licitat a l'Exèrcit més tendes per aconseguir 70 places més a la zona d'acampada.